ഖാസിം സുലൈമാനിയുടെ കൊലപാതകത്തിന് പ്രതികാരം: ഇവാങ്ക ട്രംപിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട ഐ.ആർ.ജി.സി ബന്ധമുള്ള ഭീകരൻ പിടിയിൽ
വാഷിംഗ്ടൺ: 2020-ൽ അമേരിക്കൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇറാന്റെ പ്രമുഖ സൈനിക കമാൻഡർ ജനറൽ ഖാസിം സുലൈമാനിയുടെ മരണത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ മകൾ ഇവാങ്ക ട്രംപിനെ വധിക്കാൻ വൻ ഗൂഢാലോചന നടന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇറാന്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സുമായി (IRGC) അടുത്ത ബന്ധമുള്ള മുഹമ്മദ് ബഖർ സാദ് ദാവൂദ് അൽ സാദി (32) എന്ന ഇറാഖി സ്വദേശിയാണ് ഈ കൊലപാതക പദ്ധതിക്ക് പിന്നിലെന്ന് ന്യൂയോർക്ക് പോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
തുർക്കിയിൽ വെച്ച് അറസ്റ്റിലായ ഇയാളെ പിന്നീട് അമേരിക്കയ്ക്ക് കൈമാറി. നിലവിൽ ബ്രൂക്ലിനിലെ അതീവ സുരക്ഷയുള്ള ജയിലിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇയാളെ.
ഭീകരന്റെ ഭീഷണി സന്ദേശം:
"അമേരിക്കക്കാരേ ഈ ചിത്രം കാണൂ, നിങ്ങളുടെ കൊട്ടാരങ്ങൾക്കോ സീക്രട്ട് സർവീസിനോ നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിന്റെയും വിശകലനത്തിന്റെയും ഘട്ടത്തിലാണ്. നമ്മുടെ പ്രതികാരം സമയത്തിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമാണ്."
— ഇവാങ്കയുടെ ഫ്ലോറിഡയിലെ വീടിന്റെ ഭൂപടം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് അൽ സാദി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ച വാക്കുകൾ.
പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ:
- വീടിന്റെ ഭൂപടം കൈക്കലാക്കി: ഫ്ലോറിഡയിൽ ഇവാങ്ക ട്രംപും ഭർത്താവ് ജാരെദ് കുഷ്നറും താമസിക്കുന്ന 24 മില്യൺ ഡോളർ വിലമതിക്കുന്ന ആഡംബര വില്ലയുടെ കൃത്യമായ ഭൂപടവും (blueprint) സുരക്ഷാ വിവരങ്ങളും അൽ സാദി ശേഖരിച്ചിരുന്നു.
- വ്യാപക അക്രമങ്ങൾ: ഇവാങ്കയെ ലക്ഷ്യമിട്ടതിന് പുറമെ, യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലുമായി ജൂത കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും അമേരിക്കൻ നയതന്ത്ര കാര്യാലയങ്ങൾക്കും നേരെ നടന്ന 18 ഓളം ഭീകരാക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നിലും ഇയാളാണെന്ന് സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
- പ്രതികാര ബുദ്ധി: "ട്രംപ് നമ്മുടെ വീട് തകർത്തതുപോലെ (സുലൈമാനിയെ കൊന്നതുപോലെ), ട്രംപിന്റെ കുടുംബത്തെ തകർക്കാൻ നമ്മൾ ഇവാങ്കയെ കൊല്ലണം" എന്ന് അൽ സാദി തന്റെ അനുയായികളോട് പറഞ്ഞതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.