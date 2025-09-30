ജനുവരി 6 സസ്പെൻഷൻ: യൂട്യൂബ് ട്രംപിന് 24.5 മില്യൺ ഡോളർ നൽകി കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കി

ജനുവരി 6-ലെ കാപ്പിറ്റോൾ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ചാനൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം നൽകിയ കേസ് യൂട്യൂബ് 24.5 മില്യൺ ഡോളർ (ഏകദേശം 204 കോടി ഇന്ത്യൻ രൂപ) നൽകി ഒത്തുതീർപ്പാക്കി.

​ഗൂഗിളിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള യൂട്യൂബ്, 2021-ൽ ചാനൽ താൽക്കാലികമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതിനെതിരെ ട്രംപ് നൽകിയ കേസിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒത്തുതീർപ്പ്. ഒത്തുതീർപ്പ് പ്രകാരം ലഭിച്ച തുകയിൽ 22 മില്യൺ ഡോളർ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ബോൾറൂമിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനും നാഷണൽ മാളിന്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിനുമായി ട്രസ്റ്റ് ഫോർ ദി നാഷണൽ മാളിന് സംഭാവന ചെയ്യാനാണ് ട്രംപ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി തുക കേസിലെ മറ്റ് ചില കക്ഷികൾക്ക് ലഭിക്കും.

​ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രംപ് മെറ്റാ (ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം), എക്സ് (മുമ്പ് ട്വിറ്റർ) എന്നീ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾക്കെതിരെയും കേസുകൾ നൽകിയിരുന്നു. മെറ്റാ 25 മില്യൺ ഡോളറിനും എക്സ് 10 മില്യൺ ഡോളറിനും സമാനമായ കേസുകൾ നേരത്തെ ഒത്തുതീർപ്പാക്കിയിരുന്നു.

​യൂട്യൂബ് നിയമപരമായ ഒരു പിഴവും സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല. ട്രംപിന്റെ യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ട് 2023-ൽ പുനഃസ്ഥാപിച്ചിരുന്നു.

