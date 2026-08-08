ജപ്പാന്റെ എഫ്-2 പോർവിമാനങ്ങൾ ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിലേക്ക്; ഇന്തോ-പസഫിക്കിൽ പ്രതിരോധ സഹകരണം ശക്തമാക്കാൻ തീരുമാനം
ടോക്കിയോ : ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും തമ്മിലുള്ള പ്രതിരോധ സഹകരണം അതിവേഗം വിപുലീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ജപ്പാൻ എയർ സെൽഫ് ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സിന്റെ (JASDF) എഫ്-2 (F-2) പോർവിമാനങ്ങൾ ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ വിന്യസിക്കാൻ പദ്ധതി തയ്യാറാകുന്നു. സംയുക്ത വ്യോമസേനാ അഭ്യാസത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി പോർവിമാനങ്ങൾ അയക്കാനാണ് ജപ്പാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജാപ്പനീസ് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഷിൻജിറോ കൊയിസുമി ആഗസ്റ്റ് മധ്യത്തോടെ നടത്തുന്ന ഇന്ത്യ സന്ദർശന വേളയിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗുമായി നടത്തുന്ന ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളിൽ പോർവിമാന വിന്യാസവും സൈനിക അഭ്യാസവും സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 2023-ൽ ജപ്പാനിൽ വെച്ച് ഇരുരാജ്യങ്ങളും കന്നി പോർവിമാന അഭ്യാസം വിജയകരമായി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ജാപ്പനീസ് വിമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്.
ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയിൽ ചൈനയുടെ കടുത്ത സൈനിക സാന്നിധ്യവും കടന്നുകയറ്റവും വർധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപരമായ ബന്ധം കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ളതാകുന്നത്. അമേരിക്കൻ നിർമ്മിത എഫ്-16 പോർവിമാനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മിത്സുബിഷി ഹെവി ഇൻഡസ്ട്രീസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത എഫ്-2 വിമാനങ്ങളുടെ വിന്യാസത്തിലൂടെ മേഖലയിൽ ശക്തമായ സന്ദേശം നൽകാനാണ് ടോക്കിയോ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കൂടാതെ, മാരകായുധങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിയിൽ മുൻപുണ്ടായിരുന്ന വിലക്കുകളിൽ അയവുവരുത്തിയ ജപ്പാൻ, ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയ്ക്കായി അത്യാധുനിക യൂണികോൺ (UNICORN) കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആന്റിന സംവിധാനങ്ങൾ കൈമാറുന്നതടക്കമുള്ള പ്രതിരോധ സാങ്കേതിക പങ്കാളിത്തവും സജീവമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാകുന്നതിലും പോർവിമാനങ്ങൾ വിന്യസിക്കുന്നതിലും ശക്തമായ ആശങ്കയും എതിർപ്പുമായി ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങളും നിരീക്ഷകരും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മേഖലയിൽ തങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനും സാമ്രാജ്യത്വ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുമാണ് ജപ്പാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും, ഇത്തരം കൂട്ടുകെട്ടുകളുടെ ഭാഗമായി ചൈനയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിലെ മുൻനിരക്കാരായി മാറുന്നതിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ചൈനീസ് ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും പരമാധികാരവും ഇന്തോ-പസഫിക്കിലെ സുരക്ഷയും സമാധാനവും ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രതിരോധ വിതരണ ശൃംഖലകളും സൈനിക വിവരശേഖരണവും ശക്തമാക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യമെന്ന് ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും വ്യക്തമാക്കുന്നു.