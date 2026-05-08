ലെബനൻ സൈന്യത്തെ ദുർബലമായി നിലനിർത്തുക: ഇസ്രായേലിനായി അമേരിക്കൻ സൈനിക നയത്തിൽ മാറ്റം
വാഷിംഗ്ടൺ/ബെയ്റൂട്ട്: ഇസ്രായേലിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ലെബനൻ സായുധ സേനയെ (LAF) ദുർബലമായ അവസ്ഥയിൽ നിലനിർത്തുക എന്നത് അമേരിക്കയുടെ പ്രഖ്യാപിത സൈനിക നയമായി മാറുന്നു. ലെബനനിൽ ഹിസ്ബുള്ളയെ നേരിടാൻ സൈന്യത്തിന് ആധുനിക ആയുധങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് പകരം, കടുത്ത നിബന്ധനകളിലൂടെ സൈന്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് അമേരിക്കൻ നീക്കം.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- ആയുധ സഹായത്തിന് കടുത്ത നിബന്ധന: ലെബനൻ സൈന്യം ഹിസ്ബുള്ളയെ പൂർണ്ണമായും നിരായുധരാക്കി പിരിച്ചുവിടണമെന്നും, അല്ലാത്തപക്ഷം സൈനിക സഹായം നിർത്തലാക്കുമെന്നും അമേരിക്കൻ സെനറ്റർമാരായ ലിൻഡ്സെ ഗ്രഹാം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
- ഇസ്രായേൽ താത്പര്യം: ലെബനൻ സൈന്യം ശക്തമായാൽ അത് ഇസ്രായേലിന് ഭീഷണിയാകുമെന്ന് അമേരിക്ക ഭയപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ, ഇസ്രായേലിന്റെ ആധിപത്യം നിലനിർത്താൻ പാകത്തിലുള്ള ഒരു "പരിമിത ശക്തി" മാത്രമായി ലെബനൻ സൈന്യത്തെ മാറ്റാനാണ് വാഷിംഗ്ടൺ ശ്രമിക്കുന്നത്.
- മേഖലയിലെ സംഘർഷം: 2026 മാർച്ചിൽ ദക്ഷിണ ലെബനനിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ, ലെബനൻ സൈന്യത്തെ ഒരു 'ബഫർ ഫോഴ്സ്' (Buffer Force) ആയി മാറ്റാനുള്ള സമ്മർദ്ദം ശക്തമാണ്. ഹിസ്ബുള്ളയെ നേരിടാൻ ലെബനൻ സൈന്യത്തിനുള്ളിലെ പ്രത്യേക യൂണിറ്റുകളെ പരിശീലിപ്പിക്കുമെന്ന് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ വ്യക്തമാക്കി.
- സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി: ലെബനൻ നേരിടുന്ന കടുത്ത സാമ്പത്തിക തകർച്ചയ്ക്കിടയിലും, സൈനിക നവീകരണത്തിന് സഹായിക്കുന്നതിന് പകരം രാഷ്ട്രീയമായ മുൻഗണനകൾ നടപ്പിലാക്കാനാണ് അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം ശ്രമിക്കുന്നത്.
ഇസ്രായേലിന്റെ സുരക്ഷാ താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ലെബനൻ സൈന്യത്തെ ഒരു രണ്ടാം നിര ശക്തിയായി നിലനിർത്താനാണ് അമേരിക്കൻ നയതന്ത്രം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ലിറ്റാനി നദിക്ക് തെക്ക് സൈന്യത്തെ വിന്യസിക്കുന്നതിലൂടെ ഇസ്രായേലിന് എതിരായ ഭീഷണികൾ കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ ഹിസ്ബുള്ളയ്ക്കെതിരെ സ്വന്തം ജനതയോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സൈന്യം വിമുഖത കാണിക്കുന്നത് അമേരിക്കയെ ചൊടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇസ്രായേലിന്റെ അതിക്രമങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശേഷിയില്ലാത്ത, എന്നാൽ ആഭ്യന്തരമായി ഹിസ്ബുള്ളയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്ന ഒരു സൈന്യമായി ലെബനൻ സേനയെ മാറ്റിയെടുക്കാനാണ് ഈ നയം ശ്രമിക്കുന്നത്.