പുതിയ നീക്കവുമായി കെനിയ എയർവേയ്‌സ്: യൂറോപ്പിൽ ബോയിംഗ് 787 ഡ്രീംലൈനർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ വിമാന സർവീസ് തുടങ്ങുന്നു

By News DeskAug 29, 2025, 23:00 IST
നെയ്‌റോബി: കെനിയ എയർവേയ്‌സ് (കെഎൽഎം), യൂറോപ്പിലെ നഗരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഹ്രസ്വദൂര വിമാന സർവീസ് ആരംഭിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. ആംസ്റ്റർഡാം-ലണ്ടൻ റൂട്ടിൽ ബോയിംഗ് 787 ഡ്രീംലൈനർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ നീളുന്ന വിമാനയാത്രയാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സാധാരണയായി ദീർഘദൂര യാത്രകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ വലിയ വിമാനം ഹ്രസ്വദൂര റൂട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിമാനക്കമ്പനിയുടെ ലാഭം കൂട്ടാനുള്ള തന്ത്രപരമായ നീക്കമാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. എന്തുകൊണ്ട് ഈ നീക്കം? കെനിയ എയർവേയ്‌സിന്റെ ഹോം എയർപോർട്ടായ നെയ്‌റോബിയിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് യൂറോപ്പിലെ മറ്റു നഗരങ്ങളിലേക്ക് കണക്ഷൻ ഫ്ലൈറ്റുകൾ എളുപ്പമാക്കുക എന്നതാണ് ഈ നീക്കത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. കൂടാതെ, യാത്രികരെ ആകർഷിക്കാൻ കുറഞ്ഞ യാത്രാക്കൂലി നൽകാനും സാധിക്കും. എന്നാൽ, ഹ്രസ്വദൂര യാത്രകൾക്ക് വലിയ വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലുള്ള വെല്ലുവിളികളും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ബോയിംഗ് 787 ഡ്രീംലൈനർ വലിയ വിമാനങ്ങൾ ഹ്രസ്വദൂര യാത്രകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ 'ഫ്ലൈറ്റ് ഡംപിംഗ്' എന്നാണ് വ്യോമയാന മേഖലയിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത്. ഇത് സാധാരണ വിമാനങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കുമെന്നതിനാൽ പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷകരമാണെന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതേസമയം, യാത്രക്കാർക്ക് ഈ വലിയ വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നത് ആകർഷകമായ ഓഫറാണ്. എങ്കിലും വിമാനക്കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക ലാഭം കൂടിയാണ് ഈ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണം. ഭാവിയിൽ ഇത് മറ്റ് വലിയ വിമാനക്കമ്പനികളും പിന്തുടരുമോ എന്ന് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് വ്യോമയാന മേഖല. കെനിയ എയർവേയ്‌സിന്റെ ഈ നീക്കം വലിയ ലാഭം നേടുമെന്ന് തന്നെയാണ് വ്യോമയാന വിദഗ്ദ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ  

