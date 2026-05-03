ഖലിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദം കാനഡയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണി; രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ട്
May 3, 2026, 12:06 IST
കാനഡ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഖലിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകൾ രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് നിരന്തരമായ ഭീഷണിയാണെന്ന് കനേഡിയൻ ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസിയായ CSIS വ്യക്തമാക്കി. പാർലമെന്റിൽ സമർപ്പിച്ച 2025-ലെ പൊതു റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ.
റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- അക്രമ മാർഗങ്ങൾ: കാനഡയിലെ ഖലിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദികൾ അക്രമാസക്തമായ അജണ്ടകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് തുടരുകയാണ്. കാനഡയിലെ സ്ഥാപനങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തും, സാധാരണക്കാരിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് ശേഖരിച്ചും ഇവർ വിഘടനവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പണം വകമാറ്റുന്നു.
- എയർ ഇന്ത്യ സ്ഫോടനം: 329 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ 1985-ലെ എയർ ഇന്ത്യ (കനിഷ്ക) വിമാനം തകർത്ത സംഭവത്തിന്റെ 40-ാം വാർഷികം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഇത്തരം ഭീകരവാദ ശൃംഖലകൾ ഇപ്പോഴും സജീവമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
- ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യ: ഇന്ത്യയെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള അക്രമങ്ങൾക്കും വിഘടനവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി കനേഡിയൻ മണ്ണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് സമ്മതിക്കുന്നു.
- രാഷ്ട്രീയ നിലപാട്: സമാധാനപരമായ രീതിയിൽ ഖലിസ്ഥാൻ വാദത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് കുറ്റകരമല്ലെങ്കിലും, ഇതിന്റെ മറവിൽ നടക്കുന്ന തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാനഡയുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് ഏജൻസി നിരീക്ഷിക്കുന്നു.
കാനഡയിൽ ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടാവുകയും മാർക്ക് കാർണി (Mark Carney) പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചുമതലയേൽക്കുകയും ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇന്ത്യയും കാനഡയും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുന്നതിന്റെ സൂചനയായും ഈ നടപടി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.