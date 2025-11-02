കേംബ്രിഡ്ജ്ഷെയർ ട്രെയിനിൽ കത്തി ആക്രമണം; ഒൻപത് പേർക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്: രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റിൽ
Nov 2, 2025, 09:22 IST
ബ്രിട്ടനിലെ കേംബ്രിഡ്ജ്ഷെയറിൽ ലണ്ടനിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ട്രെയിനിൽ യാത്രക്കാർക്ക് നേരെ കത്തി കുത്തുണ്ടായി. ഈ ആക്രമണത്തിൽ ഒൻപത് പേർക്ക് ജീവന് ഭീഷണിയുള്ള പരിക്ക് ഏറ്റതായി പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
- സംഭവം: ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഡോൺകാസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ലണ്ടൻ കിംഗ്സ് ക്രോസിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ലണ്ടൻ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ (LNER) ട്രെയിനിലാണ് സംഭവം നടന്നത്.
- സ്ഥലം: കേംബ്രിഡ്ജ്ഷെയറിലെ ഹണ്ടിംഗ്ഡൺ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ട്രെയിൻ അടുക്കുമ്പോഴാണ് ആക്രമണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. വിവരമറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ട്രെയിൻ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടു.
- പരിക്കേറ്റവർ: ആകെ പത്ത് പേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവരിൽ ഒൻപത് പേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണ്.
- അറസ്റ്റ്: സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
- പ്രധാന സംഭവം: ഈ സംഭവത്തെ ഒരു 'മേജർ ഇൻസിഡന്റ്' (Major Incident) ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഭീകരവാദ വിരുദ്ധ പോലീസ് (Counter-Terrorism Policing) അന്വേഷണത്തിന് സഹായം നൽകുന്നുണ്ട്.
- പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം: ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി കീർ സ്റ്റാർമർ സംഭവത്തെ "ഭയപ്പെടുത്തുന്നത്" എന്നും "അങ്ങേയറ്റം ആശങ്കാജനകം" എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുകയും, പരിക്കേറ്റവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായും അറിയിച്ചു.