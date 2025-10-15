യുഎസ് ആർമിയുടെ അടുത്ത തലമുറ കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാമിന് കൈമെറ്റയുടെ 'ഓസ്പ്രെ u8' ടെർമിനൽ
Oct 15, 2025, 21:07 IST
വാഷിംഗ്ടൺ: യുഎസ് ആർമിയുടെ സുപ്രധാന പദ്ധതിയായ 'നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ' (NGC2) പൈലറ്റ് പ്രോഗ്രാമിനായി കൈമെറ്റ (Kymeta) കോർപ്പറേഷന്റെ ഓസ്പ്രെ u8 (Osprey u8) ടെർമിനൽ തിരഞ്ഞെടുത്തതായി റിപ്പോർട്ട്. സൈന്യത്തിന്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി മൾട്ടി-ഓർബിറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് ആശയവിനിമയ സംവിധാനമായിട്ടാണ് (Multi-Orbit SATCOM) ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുക.
സൈന്യത്തിന്റെ കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സംവിധാനം ആധുനികവൽക്കരിക്കുന്നതിൽ ഈ തീരുമാനം നിർണായകമാണ്. വിവിധ സൈനിക അഭ്യാസങ്ങളിലും പരീക്ഷണങ്ങളിലും ഓസ്പ്രെ u8 ടെർമിനലിന്റെ പ്രകടനം മികച്ചതായിരുന്നു.
ഓസ്പ്രെ u8 ടെർമിനലിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ:
- മൾട്ടി-ഓർബിറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി: ഈ ടെർമിനലിന് ഭൂസ്ഥിര ഭ്രമണപഥത്തിലെ (GEO) ഉപഗ്രഹങ്ങളുമായും താഴ്ന്ന ഭ്രമണപഥത്തിലെ (LEO) ഉപഗ്രഹങ്ങളുമായും ഒരേസമയം ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് ദുഷ്കരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും ആശയവിനിമയം തടസ്സമില്ലാതെ നിലനിർത്താൻ സൈന്യത്തെ സഹായിക്കും.
- ഫ്ലാറ്റ് പാനൽ ഡിസൈൻ: വാഹനങ്ങളിലും കപ്പലുകളിലും എളുപ്പത്തിൽ ഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭാരം കുറഞ്ഞതും താഴ്ന്ന രൂപകൽപ്പനയുമുള്ള (Low-profile) ഫ്ലാറ്റ് പാനൽ ആണിത്.
- ചലനത്തിലുള്ള ആശയവിനിമയം (COTM): സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ പോലും വിശ്വസനീയമായ ആശയവിനിമയം ഉറപ്പാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.
- കുറഞ്ഞ ഊർജ്ജ ഉപഭോഗം: മറ്റ് സമാന സംവിധാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറഞ്ഞ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാന സവിശേഷതയാണ്.
ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ സൈന്യത്തിന് തന്ത്രപ്രധാനമായ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിലെ പ്രതിരോധശേഷി (Resiliency) വർദ്ധിപ്പിക്കാനും തടസ്സമില്ലാത്ത ഡാറ്റാ ലിങ്കുകൾ നിലനിർത്താനും സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.