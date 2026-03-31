​'യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാം; ഹോർമുസ് തുറക്കണമെന്നില്ല'; ട്രംപിന് മടുത്തു: വെളിപ്പെടുത്തൽ

By  Metro Desk Mar 31, 2026, 09:43 IST
വാഷിംഗ്ടൺ: ഇറാനെതിരായ സൈനിക നീക്കം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തയ്യാറെടുക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കപ്പൽ പാതകളിലൊന്നായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഉടൻ തുറക്കണമെന്ന കർശന നിലപാടിൽ നിന്ന് ട്രംപ് പിന്നോട്ട് പോയതായാണ് സൂചന. യുദ്ധം നീണ്ടുപോകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഹോർമുസ് സാവധാനം തുറന്നാൽ മതിയെന്ന് അദ്ദേഹം തന്റെ സഹായികളോട് വ്യക്തമാക്കിയതായി 'വാൾസ്ട്രീറ്റ് ജേർണൽ' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

മാറ്റത്തിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ:

  • സമയപരിധി: നാല് മുതൽ ആറ് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് ട്രംപ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഉടൻ തുറക്കാനുള്ള സൈനിക നീക്കം യുദ്ധം മാസങ്ങളോളം നീണ്ടുനിൽക്കാൻ കാരണമാകുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ട്രംപിന്റെ പുതിയ നീക്കം.
  • ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിച്ചു: ഇറാന്റെ നാവിക ശേഷിയും മിസൈൽ കേന്ദ്രങ്ങളും തകർക്കുക എന്ന പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഏകദേശം പൂർത്തിയായതായി വൈറ്റ് ഹൗസ് വിലയിരുത്തുന്നു. ഇനി നയതന്ത്ര ചർച്ചകളിലൂടെ ഹോർമുസ് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാണ് നീക്കം.
  • അഭ്യന്തര സമ്മർദ്ദം: അമേരിക്കയിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ടെന്നും വിദേശ യുദ്ധങ്ങൾ വേഗത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ട്രംപ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അന്തിമ ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഇസ്രയേലിന്റെ നിലപാട്

​അതേസമയം, യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ താൻ തീയതികളൊന്നും നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെന്യാമിൻ നെതന്യാഹു പ്രതികരിച്ചത്. ഇറാന്റെ ഭീഷണി പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാകും വരെ ആക്രമണം തുടരണമെന്നാണ് സൗദി അറേബ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന്റെ പ്രാധാന്യം

​ലോകത്തെ എണ്ണ വിതരണത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം കടന്നുപോകുന്ന പാതയാണിത്. നിലവിൽ യുദ്ധം കാരണം ഈ പാത വഴിയുള്ള ചരക്ക് നീക്കം ഭാഗികമായി തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ആഗോള വിപണിയിൽ ഇന്ധനവില വർദ്ധനവിന് കാരണമായിരുന്നു.

ദുബായ് തുറമുഖത്തിലെ കുവൈത്ത് എണ്ണക്കപ്പലിന് നേരെ ഇറാന‍് നടത്തിയ ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണത്തില്‍ വന്‍ നാശനഷ്ടമുണ്ടായെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ആളുകള്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റിട്ടില്ലെന്നും എന്നാല്‍ വലിയ  തീപിടിത്തം ഉണ്ടായെന്നും അധികൃതര്‍ സ്ഥീരികരിക്കുന്നു. തീ വേഗത്തില്‍ അണയ്ക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞുവെന്നും കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന 24 ജീവനക്കാരെയും രക്ഷിച്ചുവെന്നും അധികൃതര്‍ വെളിപ്പെടുത്തി. അതേസമയം, തീ പിടിച്ച കപ്പലില്‍ നിന്ന് എണ്ണ കടലില്‍ പരക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. 

സൗദിയിലെ അമീര്‍ സുല്‍ത്താന്‍ വ്യോമത്താവളത്തിന് നേരെയും ഇന്നലെ ആക്രമണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അമേരിക്കയുടെ താവളമാണിത്. അതിനിടെ ലെബനനില്‍ 24 മണിക്കൂറിനിടെ മൂന്ന് യുഎന്‍ സമാധാന പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതില്‍ അടിയന്തര അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ഇറാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അമേരിക്കയുടെ ഒരു നിര്‍ദേശങ്ങളടക്കിയ പട്ടിക ലഭിച്ചുവെന്നും എന്നാല്‍ ഇത് അംഗീകരിക്കാന്‍ കഴിയാത്തതാണെന്നും ഇറാന്‍ വ്യക്തമാക്കി. 

Tags

Share this story

Featured

