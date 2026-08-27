​നേപ്പാളിൽ മിന്നൽപ്രളയം ദുരന്തം വിതയ്ക്കുന്നു: 157 മരണം; 133 ഇന്ത്യക്കാരുൾപ്പെടെ 750-ലേറെ പേരെ കാണാതായി

By  Metro Desk Updated: Aug 27, 2026, 08:27 IST
നേപ്പാൾ

കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളിൽ തിബറ്റ് അതിർത്തി മേഖലയിലുണ്ടായ വിനാശകരമായ മിന്നൽപ്രളയത്തിൽ 157 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കൈലാസ് മാനസരോവർ തീർഥാടനത്തിന് പോയ 133 ഇന്ത്യക്കാരുൾപ്പെടെ 750-ലധികം ആളുകളെ കാണാതായതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

​തിബറ്റിൽ വീശിയടിച്ച ഭൂചലനത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ രൂപപ്പെട്ട ഭോട്ടേ കോശി, തൃശൂലി നദികളിലെ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലാണ് നേപ്പാളിലെ റസുവ, നുവാകോട്ട്, ധാഡിങ് ജില്ലകളിൽ വൻ നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കിയത്. പാലങ്ങളും റോഡുകളും ഒലിച്ചുപോയതോടെ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ പൂർണമായും ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിലാണ്.

​കാണാതായ ഇന്ത്യക്കാർക്കായി ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെയും നേപ്പാൾ ദുരന്തനിവാരണ സേനയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഊർജിതമായ തെരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. നേപ്പാളിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ദുരന്തനിവാരണ സഹായങ്ങളും നൽകുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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