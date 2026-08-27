നേപ്പാളിൽ മിന്നൽപ്രളയം ദുരന്തം വിതയ്ക്കുന്നു: 157 മരണം; 133 ഇന്ത്യക്കാരുൾപ്പെടെ 750-ലേറെ പേരെ കാണാതായി
Updated: Aug 27, 2026, 08:27 IST
കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളിൽ തിബറ്റ് അതിർത്തി മേഖലയിലുണ്ടായ വിനാശകരമായ മിന്നൽപ്രളയത്തിൽ 157 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കൈലാസ് മാനസരോവർ തീർഥാടനത്തിന് പോയ 133 ഇന്ത്യക്കാരുൾപ്പെടെ 750-ലധികം ആളുകളെ കാണാതായതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
തിബറ്റിൽ വീശിയടിച്ച ഭൂചലനത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ രൂപപ്പെട്ട ഭോട്ടേ കോശി, തൃശൂലി നദികളിലെ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലാണ് നേപ്പാളിലെ റസുവ, നുവാകോട്ട്, ധാഡിങ് ജില്ലകളിൽ വൻ നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കിയത്. പാലങ്ങളും റോഡുകളും ഒലിച്ചുപോയതോടെ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ പൂർണമായും ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിലാണ്.
കാണാതായ ഇന്ത്യക്കാർക്കായി ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെയും നേപ്പാൾ ദുരന്തനിവാരണ സേനയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഊർജിതമായ തെരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. നേപ്പാളിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ദുരന്തനിവാരണ സഹായങ്ങളും നൽകുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.