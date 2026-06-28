മനുഷ്യനെപ്പോലെ തൊട്ടറിയാം, ചൂടും തണുപ്പും തിരിച്ചറിയാം; റോബോട്ടുകൾക്കായി 'കൃത്രിമ ചർമ്മം' വികസിപ്പിച്ചു
ലണ്ടൻ: റോബോട്ടുകൾക്ക് മനുഷ്യനെപ്പോലെ തന്നെ തൊട്ടറിയാനും താപനില വ്യതിയാനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും സഹായിക്കുന്ന അത്യാധുനിക കൃത്രിമ ചർമ്മം (Artificial Skin) ശാസ്ത്രജ്ഞർ വികസിപ്പിച്ചു. കേംബ്രിഡ്ജ് സർവകലാശാലയിലെയും ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ സൗൾ നാഷണൽ സർവകലാശാലയിലെയും ഗവേഷകരാണ് ഈ വലിയ നേട്ടത്തിന് പിന്നിൽ.
ഇതുവരെ കാഴ്ചയിലും ചലനങ്ങളിലും മാത്രമായിരുന്നു റോബോട്ടുകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകിയിരുന്നതെങ്കിൽ, പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ റോബോട്ടുകളുടെ സ്പർശനശേഷിയിലെ കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും. അത്യന്തം വഴക്കമുള്ളതും (Flexible) നേർത്തതുമായ ഒരു പ്രത്യേക ജെൽ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ കൃത്രിമ ചർമ്മം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മനുഷ്യന്റെ ചർമ്മത്തിന് സമാനമായി ഒരേ സമയം ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഇതിന് സാധിക്കും. ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്ന മർദ്ദം, അതിന്റെ താപനില (ചൂടും തണുപ്പും), വസ്തുക്കൾ കൈയിൽ നിന്ന് വഴുതിപ്പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യം എന്നിവയെല്ലാം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ റോബോട്ടിന് കഴിയും. ഒരു ചെറിയ മണൽത്തരിയുടെ സ്പർശനം പോലും തിരിച്ചറിയാൻ തക്കവണ്ണം സൂക്ഷ്മമാണ് ഇതിലെ സെൻസറുകൾ.
കൃത്രിമ കൈകാലുകൾ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് (Prosthetics) യഥാർത്ഥ സ്പർശനസുഖം നൽകാനും, അപകടം നിറഞ്ഞ ദുരന്തമുഖങ്ങളിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന റോബോട്ടുകൾക്കും ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഭാവിയിൽ വലിയ തോതിൽ സഹായകരമാകുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രലോകത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.