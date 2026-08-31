പ്രളയം കവർന്ന ജീവിതങ്ങൾ; വഴിയോരങ്ങളിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ: അവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കണ്ണീരണഞ്ഞ് നേപ്പാൾ

By  Metro Desk Aug 31, 2026, 09:18 IST
നേപ്പാൾ

കാഠ്മണ്ഡു: മിന്നൽപ്രളയത്തിലും മണ്ണിടിച്ചിലിലും തകർന്നടിഞ്ഞ നേപ്പാളിൽ ദുരന്തഭൂമിയേക്കാൾ ഭയാനകമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു. പ്രളയജലവും ചെളിയും ഇറങ്ങിത്തുടങ്ങിയതോടെ നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും വീടുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും മൃതദേഹങ്ങളും മാത്രമാണ് ശേഷിക്കുന്നത്. സ്വന്തമായിരുന്നതെല്ലാം പ്രളയം കവർന്നെടുത്തതോടെ എന്തുചെയ്യണമെന്നറിയാതെ വാവിട്ട് കരയുകയാണ് പ്രദേശവാസികൾ.

​മരണസംഖ്യ കുത്തനെ ഉയർന്നതോടെ ആശുപത്രികളും മോർച്ചറികളും മൃതദേഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞുവിങ്ങി. അഴുകിത്തുടങ്ങിയ മൃതദേഹങ്ങൾ വൻതോതിൽ രോഗപകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് അധികൃതർ. അടയാളപ്പെടുത്താത്ത ബാഗുകളിലാക്കി തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്തതും അവകാശികളില്ലാത്തതുമായ മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ വേഗത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

​ചെളി അടിഞ്ഞുകൂടിയ തെരുവുകളിൽ സ്വന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ തിരയുന്ന മനുഷ്യരുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉള്ളുലയ്ക്കുന്നതാണ്. തലചായ്ക്കാൻ ഒരിടമില്ലാതെ, സർവ്വതും നഷ്ടപ്പെട്ട് തെരുവാധാരമായ പതിനായിരങ്ങൾ ഭക്ഷണവും കുടിവെള്ളവുമില്ലാതെ വലയുകയാണ്. നേപ്പാൾ ചരിത്രത്തിൽ കണ്ട ഏറ്റവും ദാരുണമായ പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളിലൊന്നിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ ഇനിയും നാളുകളെടുക്കും. 

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