ലോസ് ഏഞ്ചൽസ്: കുടിയേറ്റ പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചത് നിയമവിരുദ്ധം; ട്രംപിന് തിരിച്ചടി
Sep 2, 2025, 23:34 IST
ലോസ് ഏഞ്ചൽസ്: ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലെ കുടിയേറ്റ വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അടിച്ചമർത്താൻ സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ച പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ നടപടി നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് ഫെഡറൽ ജഡ്ജി ചാൾസ് ബ്രെയർ വിധിച്ചു. സൈന്യത്തെ ആഭ്യന്തര നിയമപാലനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിലക്കുന്ന 'പോസെ കോമിറ്റാറ്റസ് ആക്ട്' ട്രംപ് ഭരണകൂടം ലംഘിച്ചതായി കോടതി കണ്ടെത്തി.
കുടിയേറ്റ റെയ്ഡുകൾക്കെതിരെ നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെ നേരിടാൻ ട്രംപ് ഭരണകൂടം ആയിരക്കണക്കിന് നാഷണൽ ഗാർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും യുഎസ് മറീനുകളെയും ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ വിന്യസിച്ചിരുന്നു. സൈന്യം നിയമപാലകരെ സംരക്ഷിക്കാൻ മാത്രമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ അഭിഭാഷകർ വാദിച്ചത്. എന്നാൽ, സൈനികരെ കൂട്ടം നിയന്ത്രിക്കാനും ഗതാഗതം തടയാനും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിച്ചതായി കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
തീരുമാനം ഭരണഘടനയുടെ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുള്ള വലിയ വിജയമാണെന്ന് കാലിഫോർണിയയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്വാഗതം ചെയ്തു. സൈന്യം ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആയുധമല്ലെന്ന് ഒരു സംസ്ഥാന അറ്റോർണി പ്രതികരിച്ചു. അതേസമയം, വിധിക്കെതിരെ അപ്പീൽ നൽകാൻ ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന് സമയം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വിധി ചിക്കാഗോ, ബാൾട്ടിമോർ, ന്യൂയോർക്ക് തുടങ്ങിയ മറ്റ് നഗരങ്ങളിലേക്കും സൈന്യത്തെ വിന്യസിക്കാനുള്ള ട്രംപിന്റെ പദ്ധതികൾക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്.