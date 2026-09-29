ആർ.എ.എഫ് ഫെയർഫോർഡ് ആക്രമണ നീക്കം: വിദേശ ശക്തിക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് മാർക്കോ റൂബിയോ
Sep 29, 2026, 22:50 IST
ബ്രിട്ടനിലെ ആർ.എ.എഫ് (RAF) ഫെയർഫോർഡ് വ്യോമസേനാ താവളത്തിന് നേരെ നടന്നതായി സംശയിക്കുന്ന ബോംബാക്രമണ നീക്കത്തിന് പിന്നിൽ "വ്യക്തമായും ഒരു വിദേശ ശക്തിയുടെ കരങ്ങളുണ്ട്" എന്ന് യു.എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ അമേരിക്കൻ വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിർണായക സൈനിക താവളമാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്.
കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ പിടിയിലായ അഞ്ച് ബ്രിട്ടീഷ് പൗരന്മാർക്ക് യുകെ പൊലീസ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ വിദേശ പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് റൂബിയോ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.