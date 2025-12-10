സമാധാന നൊബേൽ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങാനെത്താതെ മരിയ കൊറിന മച്ചാഡോ മകൾക്ക് കൈമാറി
ഓസ്ലോ: വെനസ്വേലയിൽ ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾക്കും മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്കും വേണ്ടി സമാധാനപരമായി പോരാടുന്നതിന് 2025-ലെ സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം നേടിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മരിയ കൊറിന മച്ചാഡോയ്ക്ക് പുരസ്കാര വിതരണ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും യാത്രാവിലക്കുകളും കാരണം ഓസ്ലോയിൽ എത്താൻ സാധിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന്, മച്ചാഡോയ്ക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ മകൾ അന കൊറിന സോസ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി.
നോർവേയിലെ ഓസ്ലോ സിറ്റി ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങ് വികാരനിർഭരമായിരുന്നു. തൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശേഷം, മരിയ കൊറിന മച്ചാഡോ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ പ്രസംഗം അന കൊറിന സോസ സദസ്സിൽ വായിച്ചു.
പ്രസംഗത്തിൽ, വെനസ്വേലൻ ജനത അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളെക്കുറിച്ചും, ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ തകർക്കുന്ന ഏകാധിപത്യ ഭരണത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും മച്ചാഡോ ശക്തമായി സംസാരിച്ചു. ഈ പുരസ്കാരം തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ നേട്ടമല്ലെന്നും, ജനാധിപത്യത്തിനുവേണ്ടി പോരാടുന്ന എല്ലാ വെനസ്വേലക്കാർക്കുമുള്ള അംഗീകാരമാണെന്നും അവർ പ്രസംഗത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.
പ്രസിഡൻ്റ് നിക്കോളാസ് മഡുറോയുടെ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടെടുത്ത മച്ചാഡോ, രാജ്യത്ത് രാഷ്ട്രീയമായ അടിച്ചമർത്തൽ നേരിടുന്നതിനാലും, പുറത്ത് പോയാൽ തിരികെ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമുള്ളതിനാലുമാണ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നത്.
നൊബേൽ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ജോർഗൻ വാറ്റ്നെ ഫ്രൈഡ്നെസ്, പുരസ്കാര ജേതാവ് നേരിട്ട് എത്താൻ സാധിക്കാത്തതിലുള്ള വിഷമം രേഖപ്പെടുത്തുകയും, എന്നാൽ മച്ചാഡോ സുരക്ഷിതയാണെന്നും ഉടൻ തന്നെ ഓസ്ലോയിൽ എത്തുമെന്നും അറിയിച്ചു.
