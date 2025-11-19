എപ്സ്റ്റീൻ ഫയലുകളിൽ 'സ്ഫോടനാത്മക' ഭീഷണിയുമായി മാർജോറി ടെയ്ലർ ഗ്രീൻ
ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീൻ കേസിന്റെ മുഴുവൻ ഫയലുകളും വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനിടെ, റിപ്പബ്ലിക്കൻ കോൺഗ്രസ് അംഗമായ മാർജോറി ടെയ്ലർ ഗ്രീൻ നടത്തിയ ശക്തമായ വെല്ലുവിളിയാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്.
പരസ്യ വായനയുടെ വെല്ലുവിളി: എപ്സ്റ്റീൻ ലൈംഗിക ദുരുപയോഗത്തിന് ഇരയാക്കിയവരുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഫയലുകൾ (പ്രത്യേകിച്ച് ഇരകളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തവരുടെയും കൂട്ടുനിന്നവരുടെയും) തനിക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ പേരുകൾ താൻ കോൺഗ്രസ് സഭയിൽ വെച്ച് പരസ്യ.മായി വായിക്കുമെന്നാണ് ഗ്രീൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്.
"ഞാൻ ഓരോ പേരും വിളിച്ചുപറയും": "ആ പേരുകൾ എനിക്ക് നൽകിയാൽ, ഞാൻ ഓരോ കൊടുംപാപിയുടെ പേരും വിളിച്ചുപറയും" എന്ന നിലയിലാണ് ഗ്രീൻ തന്റെ ശക്തമായ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
ഉന്നത വ്യക്തികളെ ലക്ഷ്യം: ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീനുമായി ബന്ധമുള്ള ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ, വ്യവസായ പ്രമുഖരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഫയലുകൾ പുറത്തുവിടണമെന്ന് ഗ്രീൻ ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.