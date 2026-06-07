അമേരിക്കയിൽ സംഗീതോത്സവത്തിനിടെ വൻ വെടിവെപ്പ്; 12 പേർക്ക് പരിക്ക്
വാഷിംഗ്ടൺ: അമേരിക്കയിലെ ഓഹിയോയിലുള്ള ടോളിഡോയിൽ (Toledo) നടന്ന പ്രശസ്തമായ 'ഓൾഡ് വെസ്റ്റ് എൻഡ്' തെരുവ് സംഗീതോത്സവത്തിനിടെയുണ്ടായ വെടിവെപ്പിൽ 12 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. പ്രാദേശിക സമയം ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 5:30 ഓടെയാണ് സംഭവം. പരിക്കേറ്റവരിൽ രണ്ട് പേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.
പരസ്പരം വെടിയുതിർത്ത രണ്ട് സംഘങ്ങളാണ് അക്രമത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഉത്സവത്തിനെത്തിയ ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരായി ചിതറിയോടി. 14 വയസ്സുകാരൻ മുതൽ 61 വയസ്സുവരെയുള്ളവർക്കാണ് വെടിയേറ്റത്. പരിക്കേറ്റവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇരുപതുകളിലുള്ള യുവാക്കളാണ്. ഇവരെ ഉടൻ തന്നെ സമീപത്തെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
അക്രമികൾക്കായി പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതികളെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. വൻ ജനപങ്കാളിത്തമുള്ള ഇത്തരം വേനൽക്കാല ഉത്സവങ്ങൾ കുടുംബങ്ങൾ ഭയമില്ലാതെ ഒത്തുചേരേണ്ട ഇടങ്ങളാണെന്നും, അവിടെയുണ്ടായ അക്രമ സംഭവം ഏറെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും ഓഹിയോ ഗവർണർ മൈക്ക് ഡിവിൻ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓടിയവരുടെ മൊബൈൽ ദൃശ്യങ്ങളും വിവരങ്ങളും കൈമാറി അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിക്കാൻ പോലീസ് പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.