സിഡ്നിയിലെ ബോണ്ടി ബീച്ചിൽ കൂട്ട വെടിവയ്പ്പ്; 10 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു: നിരവധിപേർക്ക് പരിക്ക്
Dec 14, 2025, 15:56 IST
സിഡ്നി (ഓസ്ട്രേലിയ): ഓസ്ട്രേലിയയിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രവും സിഡ്നിയുടെ ഹൃദയഭാഗവുമായ ബോണ്ടി ബീച്ചിൽ ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം നടന്ന കൂട്ട വെടിവയ്പ്പിൽ 10 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. നിരവധി പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
സാവധാനത്തിലുള്ള ഒരുക്കങ്ങളോടുകൂടിയുള്ള ജൂതന്മാരുടെ ഹനുക്ക എന്ന എട്ടുദിവസത്തെ ആഘോഷം തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ബീച്ചിൽ ഒത്തുകൂടിയ സമയത്താണ് അക്രമി സംഘം വിവേചനമില്ലാതെ വെടിയുതിർത്തത്.
- സംഭവവിവരം: പ്രാദേശിക സമയം വൈകുന്നേരം 6:30-ഓടെയാണ് വെടിവയ്പ്പ് ആരംഭിച്ചത്. മുഖംമൂടി ധരിച്ചെത്തിയ രണ്ട് തോക്കുധാരികളാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഇവർ ഏകദേശം 50-ഓളം റൗണ്ട് വെടിയുതിർത്തതായി ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നു.
- രക്ഷാപ്രവർത്തനം: വെടിവയ്പ്പിനെ തുടർന്ന് ബീച്ചിൽ വലിയ പരിഭ്രാന്തി ഉടലെടുക്കുകയും ആളുകൾ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. വിവരമറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ പോലീസ്, ആംബുലൻസ്, മറ്റ് അടിയന്തര രക്ഷാസേനാംഗങ്ങൾ എന്നിവർ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ സമീപത്തെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
- അറസ്റ്റ്: അതിനിടെ, വെടിവയ്പ്പിന് പിന്നാലെ പോലീസ് നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ ഒരു അക്രമി പോലീസ് വെടിവയ്പ്പിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയും, രണ്ടാമത്തെ അക്രമിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
- പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം: ബോണ്ടി ബീച്ചിലെ സംഭവം ഞെട്ടിക്കുന്നതും അതീവ ദുഃഖകരവുമാണെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആന്തണി ആൽബനീസ് പ്രതികരിച്ചു. സാഹചര്യം നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ പോലീസ് പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, ജനങ്ങൾ പോലീസിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
ആക്രമണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്താണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നഗരത്തിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.