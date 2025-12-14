സിഡ്‌നിയിലെ ബോണ്ടി ബീച്ചിൽ കൂട്ട വെടിവയ്പ്പ്; 10 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു: നിരവധിപേർക്ക് പരിക്ക്

Dec 14, 2025
ഓസ്ട്രേലിയ

സിഡ്‌നി (ഓസ്‌ട്രേലിയ): ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രവും സിഡ്‌നിയുടെ ഹൃദയഭാഗവുമായ ബോണ്ടി ബീച്ചിൽ ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം നടന്ന കൂട്ട വെടിവയ്പ്പിൽ 10 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. നിരവധി പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

​സാവധാനത്തിലുള്ള ഒരുക്കങ്ങളോടുകൂടിയുള്ള ജൂതന്മാരുടെ ഹനുക്ക എന്ന എട്ടുദിവസത്തെ ആഘോഷം തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ബീച്ചിൽ ഒത്തുകൂടിയ സമയത്താണ് അക്രമി സംഘം വിവേചനമില്ലാതെ വെടിയുതിർത്തത്.

  • സംഭവവിവരം: പ്രാദേശിക സമയം വൈകുന്നേരം 6:30-ഓടെയാണ് വെടിവയ്പ്പ് ആരംഭിച്ചത്. മുഖംമൂടി ധരിച്ചെത്തിയ രണ്ട് തോക്കുധാരികളാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഇവർ ഏകദേശം 50-ഓളം റൗണ്ട് വെടിയുതിർത്തതായി ദൃക്‌സാക്ഷികൾ പറയുന്നു.
  • രക്ഷാപ്രവർത്തനം: വെടിവയ്പ്പിനെ തുടർന്ന് ബീച്ചിൽ വലിയ പരിഭ്രാന്തി ഉടലെടുക്കുകയും ആളുകൾ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. വിവരമറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ പോലീസ്, ആംബുലൻസ്, മറ്റ് അടിയന്തര രക്ഷാസേനാംഗങ്ങൾ എന്നിവർ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ സമീപത്തെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
  • അറസ്റ്റ്: അതിനിടെ, വെടിവയ്പ്പിന് പിന്നാലെ പോലീസ് നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ ഒരു അക്രമി പോലീസ് വെടിവയ്പ്പിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയും, രണ്ടാമത്തെ അക്രമിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
  • പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം: ബോണ്ടി ബീച്ചിലെ സംഭവം ഞെട്ടിക്കുന്നതും അതീവ ദുഃഖകരവുമാണെന്ന് ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആന്തണി ആൽബനീസ് പ്രതികരിച്ചു. സാഹചര്യം നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ പോലീസ് പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, ജനങ്ങൾ പോലീസിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

​ആക്രമണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്താണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നഗരത്തിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

