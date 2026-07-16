മ്യാൻമറിൽ വൻ ബോട്ട് ദുരന്തം; 500-ലധികം ആളുകൾ മരിച്ചതായി സംശയം: കാണാതായത് രോഹിങ്ക്യൻ അഭയാർത്ഥികളെ
യാംഗൂൺ: മ്യാൻമർ തീരത്തുണ്ടായ വൻ ബോട്ട് ദുരന്തത്തിൽ അഞ്ഞൂറിലധികം ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടതായി ആശങ്ക. മ്യാൻമറിലെ രാഖൈൻ സംസ്ഥാനത്തു നിന്നും ബംഗ്ലാദേശിലെ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട, രോഹിങ്ക്യൻ മുസ്ലീങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന രണ്ട് ബോട്ടുകളാണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് അഭയാർത്ഥി ഏജൻസിയും (UNHCR) ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ മൈഗ്രേഷനും (IOM) പുറത്തുവിട്ട സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിലാണ് ഈ വൻ ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളുള്ളത്.
ജൂൺ അവസാന വാരത്തോടെയാണ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോളം യാത്രക്കാരുമായി ആദ്യ ബോട്ട് യാത്ര തിരിച്ചത്. എന്നാൽ പുറപ്പെട്ട് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം തന്നെ ഈ ബോട്ടുമായുള്ള ആശയവിനിമയം പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന്, 280-ഓളം യാത്രക്കാരുമായി പോയ രണ്ടാമത്തെ ബോട്ട് ജൂലൈ 8-ഓടെ മ്യാൻമറിലെ അയെയർവാഡി തീരത്തിന് സമീപം മുങ്ങിയതായും യു.എൻ ഏജൻസികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
അപകടത്തെക്കുറിച്ചും മരണസംഖ്യയെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ എങ്കിലും, ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. വൻ ജീവഹാനിയിൽ അതീവ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.— യു.എൻ ഏജൻസികൾ
കാലവർഷം കനത്തതിനെ തുടർന്ന് കടൽ അതീവ പ്രക്ഷുബ്ധമായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു സംഘം ജീവൻ പണയം വെച്ച് യാത്ര പുറപ്പെട്ടത്. മ്യാൻമറിലെ ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങളിൽ നിന്നും ബംഗ്ലാദേശിലെ ക്യാമ്പുകളിലെ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് മലേഷ്യ, ഇന്തോനേഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് സുരക്ഷിത താവളം തേടിപ്പോയവരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. മേഖലയിലെ കടുത്ത പ്രളയവും മോശം കാലാവസ്ഥയും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും അപകടം പിടിച്ച അഭയാർത്ഥി പ്രയാണ പാതകളിലൊന്നായി ഈ മേഖല മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.