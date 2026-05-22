യൂറോപ്യൻ നയങ്ങളിൽ വൻ മാറ്റം; പോളണ്ടിലേക്ക് 5,000 യുഎസ് സൈനികരെ അധികമായി വിന്യസിക്കുമെന്ന് ട്രംപ്
വാഷിംഗ്ടൺ: യൂറോപ്പിലെ തങ്ങളുടെ സൈനിക സാന്നിധ്യം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുമെന്ന മുൻ നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് അപ്രതീക്ഷിത മാറ്റവുമായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. പോളണ്ടിലേക്ക് 5,000 അധിക യുഎസ് സൈനികരെ വിന്യസിക്കുമെന്ന് ട്രംപ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ 'ട്രൂത്ത് സോഷ്യലി'ലൂടെയാണ് ട്രംപ് ഈ സുപ്രധാന തീരുമാനം പുറത്തുവിട്ടത്.
പോളണ്ട് പ്രസിഡന്റ് കരോൾ നാവ്റോക്കിയുമായുള്ള (Karol Nawrocki) അടുത്ത വ്യക്തിബന്ധവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയവുമാണ് ഈ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണമായി ട്രംപ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. പോളണ്ടിലേക്ക് അയക്കാനിരുന്ന 4,000 സൈനികരുടെ വിന്യാസം പെന്റഗൺ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് പ്രസിഡന്റിന്റെ പുതിയ ഉത്തരവ് വരുന്നത്.
യൂറോപ്പിലെ യുഎസ് സൈനികരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുമെന്ന ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ മുൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്കിടയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഈ പെട്ടെന്നുള്ള നീക്കം നാറ്റോ (NATO) സഖ്യകക്ഷികൾക്കിടയിൽ വലിയ ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഇറാൻ വിഷയത്തിൽ യുഎസിന് ആവശ്യമായ പിന്തുണ നൽകാത്തതിൽ നാറ്റോ സഖ്യകക്ഷികളോട് ട്രംപ് നേരത്തെ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് അയ്യായിരത്തോളം സൈനികരെ പിൻവലിക്കാൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, പോളണ്ടിലേക്കുള്ള പുതിയ സൈനിക വിന്യാസം യൂറോപ്യൻ പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതുറന്നിരിക്കുകയാണ്.