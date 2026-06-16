പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വൻ അട്ടിമറി; യുഎസ് - ഇറാൻ സമാധാന ധാരണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ട്രംപ്: കടുത്ത എതിർപ്പുമായി ഇസ്രായേൽ
വാഷിങ്ടൺ: പശ്ചിമേഷ്യയെ മാസങ്ങളായി യുദ്ധഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് വിരാമമിട്ട് അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ ചരിത്രപരമായ സമാധാന ധാരണയിലെത്തിയതായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ വെച്ച് വെള്ളിയാഴ്ച (ജൂൺ 19) കരാർ ഔദ്യോഗികമായി ഒപ്പുവെക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. പാകിസ്ഥാൻ, സൗദി അറേബ്യ, ഖത്തർ, തുർക്കി എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ ശക്തമായ നയതന്ത്ര മധ്യസ്ഥതയിലാണ് മാസങ്ങൾ നീണ്ട സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തിയത്.
കരാർ യാഥാർഥ്യമാകുന്നതോടെ ആഗോള ഊർജ വിപണിയുടെ നാഡീഞരമ്പായ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് (Strait of Hormuz) അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിനായി ഉടനടി തുറന്നുനൽകും. ഇറാന്മേലുള്ള സാമ്പത്തിക-എണ്ണ ഉപരോധങ്ങൾ പിൻവലിക്കുമെന്നും മരവിപ്പിച്ച കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറിന്റെ ഫണ്ടുകൾ തിരികെ നൽകുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്. ലെബനൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ യുദ്ധമുഖങ്ങളിലും സൈനിക നടപടികൾ ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇരുപക്ഷവും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇസ്രായേലിന്റെ കടുത്ത എതിർപ്പ്
അതേസമയം, അമേരിക്കയുടെ ഈ പെട്ടെന്നുള്ള നീക്കത്തിൽ കടുത്ത അതൃപ്തിയും ആശങ്കയും രേഖപ്പെടുത്തി ഇസ്രായേൽ രംഗത്തെത്തി. ഇറാന്റെ ആണവ ശേഖരങ്ങളെയും പ്രാദേശിക സ്വാധീനത്തെയും പൂർണ്ണമായി തളർത്താതെ ഇത്തരം ഒരു കരാറിലേക്ക് പോയത് ഇസ്രായേലിന്റെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു നിലപാടെടുത്തു. ഇസ്രായേലിനെ പൂർണ്ണമായി അപ്രസക്തമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഈ സമാധാന ധാരണ രാജ്യത്ത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതുറന്നിട്ടുണ്ട്. പിടിച്ചെടുത്ത മേഖലകളിൽ നിന്ന് നിലവിൽ പിന്മാറില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം.
ആഗോള ചലനങ്ങൾ: സമാധാന പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ ആഗോള വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണവിലയിൽ (Crude Oil Price) വൻ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണ്ണവില ഉയരുകയും ഓഹരി വിപണികൾ വൻ കുതിപ്പ് നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.