ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ വൻ സ്ഫോടനം; രണ്ട് എണ്ണക്കപ്പലുകൾ തകർന്നു: പാത സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് ഇറാന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്
ടെഹ്റാൻ: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എണ്ണക്കടത്തു പാതകളിലൊന്നായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ (Strait of Hormuz) രണ്ട് എണ്ണക്കപ്പലുകൾ സ്ഫോടനത്തിൽ തകർന്നതായി ഇറാന്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (IRGC) അറിയിച്ചു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന്റെ തെക്കുഭാഗത്തുള്ള മൈൻ വെച്ചിട്ടുള്ള (naval mines) അപകടകരമായ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച കപ്പലുകളാണ് സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് കത്തിയമർന്നത്.
അമേരിക്കൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ തെറ്റായ വഴിനടത്തലിൽ പെട്ടാണ് കപ്പലുകൾ ഈ അപകടമേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതെന്ന് ഐആർജിസി (IRGC) പ്രസ്താവനയിൽ ആരോപിച്ചു. യുഎസ് സൈന്യത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ കാരണം ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഇപ്പോൾ അതീവ അപകടാവസ്ഥയിലാണെന്നും പൂർണ്ണമായും അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മേഖലയിലെ യുഎസ് അധിനിവേശം അവസാനിക്കുന്നതുവരെ ഈ വഴിയിലൂടെ രാസവളങ്ങളോ ഒരിറ്റ് എണ്ണയോ ഗ്യാസോ കയറ്റി അയക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
തങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ കപ്പലുടമകൾ ആരും തന്നെ ഈ അപകടകരമായ പാതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കരുതെന്നും ഐആർജിസി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, സ്ഫോടനം നടന്നതായുള്ള ഇറാന്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (CENTCOM) തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. ഇറാന്റെ വാദങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നാണ് യുഎസ് സൈന്യത്തിന്റെ പ്രതികരണം. പ്രദേശത്ത് യുഎസും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം ശക്തമായി തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ.