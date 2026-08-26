നേപ്പാളിൽ വൻ മണ്ണൊടിച്ചിലും മിന്നൽപ്രളയവും: ടിബറ്റ് അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങൾ ഒലിച്ചുപോയി; നിരവധി മരണം

By  Metro Desk Aug 26, 2026, 16:29 IST
നേപ്പാൾ

കാഠ്മണ്ഡു: വടക്കൻ നേപ്പാളിലെ റസുവ (Rasuwa) ജില്ലയിൽ ടിബറ്റ് അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് രൂക്ഷമായ മിന്നൽപ്രളയവും മണ്ണൊടിച്ചിലും. പ്രളയത്തിൽപ്പെട്ട് അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളും റോഡുകളും പ്രധാന പാലങ്ങളും ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി കേന്ദ്രങ്ങളും ഒലിച്ചുപോയി. സംഭവത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 17 ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും ഒട്ടേറെപ്പേരെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തതായി പ്രാരംഭ വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

​ടിബറ്റിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ബോടേ കോശി (Bhote Koshi) നദിയിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ജലനിരപ്പ് ഉയർച്ചയാണ് ദുരന്തത്തിന് കാരണമായത്. റസുവയിലെ പ്രധാന വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളായ സ്യാഫ്രുബേസി (Syapru Besi), തിമുറെ (Timure) എന്നീ പ്രദേശങ്ങളെയാണ് പ്രളയം ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി ബാധിച്ചത്. നദീതീരങ്ങളിലെ വീടുകളും നിരവധി വാഹനങ്ങളും പെട്ടെന്നുണ്ടായ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ ഒഴുകിപ്പോയി.

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