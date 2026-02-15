ഇറാനുമേൽ 'മാക്സിമം പ്രഷർ'; എണ്ണ വിപണി പൂട്ടാൻ ട്രംപും നെതന്യാഹുവും: കടുത്ത നടപടികളുമായി അമേരിക്ക
വാഷിംഗ്ടൺ: ഇറാൻ്റെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ തകർക്കുന്നതിനായി 'പരമാവധി സമ്മർദ്ദം' ചെലുത്തുന്ന നയം വീണ്ടും ശക്തമാക്കാൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവും തീരുമാനിച്ചു. വൈറ്റ് ഹൗസിൽ വെച്ച് നടന്ന മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ട നിർണ്ണായക കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ഇറാൻ്റെ എണ്ണ വരുമാനം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് ഇരുവരും രൂപം നൽകിയത്. ഇറാൻ്റെ ഭീഷണികളെ നേരിടാൻ 'പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ' (Full Force) മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ:
- എണ്ണ കയറ്റുമതി തടയും: ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ കയറ്റുമതി പൂജ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി ഇറാനിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കും കമ്പനികൾക്കുമെതിരെ കർശനമായ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തും.
- ഭീകരവാദത്തിനുള്ള ഫണ്ട് തടയൽ: ഇറാൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ അടയ്ക്കുന്നതിലൂടെ മേഖലയിലെ ഭീകര സംഘടനകൾക്കുള്ള (ഹമാസ്, ഹിസ്ബുള്ള തുടങ്ങിയവ) സാമ്പത്തിക സഹായം തടയാനാകുമെന്ന് നെതന്യാഹു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
- ആണവ കരാറിന് അന്ത്യശാസനം: ആണവ പരീക്ഷണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇറാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ 2025-ൽ അമേരിക്ക നടത്തിയ 'മിഡ്നൈറ്റ് ഹാമർ' (Midnight Hammer) പോലുള്ള സൈനിക നടപടികൾ വീണ്ടും ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
- വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകളുടെ വിന്യാസം: സമ്മർദ്ദം ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലായ USS ജെറാൾഡ് ആർ. ഫോർഡിനെ കൂടി പശ്ചിമേഷ്യയിലേക്ക് വിന്യസിക്കാൻ ട്രംപ് ഉത്തരവിട്ടു.
നെതന്യാഹുവിന്റെ നിലപാട്:
ഇറാൻ്റെ മിസൈൽ പദ്ധതികളും മേഖലയിലെ സായുധ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കുള്ള പിന്തുണയും അവസാനിപ്പിക്കാതെ ഒരു കരാറിനും ഇസ്രായേൽ അനുകൂലമല്ലെന്ന് നെതന്യാഹു വ്യക്തമാക്കി. ഇസ്രായേലിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണിയാകുന്ന ഏതൊരു നീക്കത്തെയും തടയാൻ അമേരിക്കയുടെ പിന്തുണ അദ്ദേഹം ഉറപ്പാക്കി.
ഈ നീക്കം ആഗോള എണ്ണ വിപണിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്കും ഇന്ധനവില വർദ്ധനവിനും കാരണമായേക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ഉയരുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ഇറാനെ നിലയ്ക്കുനിർത്താൻ സാമ്പത്തിക ഉപരോധമാണ് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ആയുധമെന്നാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.