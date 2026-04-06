യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ നീക്കം സജീവമാക്കി മധ്യസ്ഥർ; ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ 45 ദിവസം വെടിനിർത്തലിന് നിർദ്ദേശം
മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സംഘർഷം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, 45 ദിവസത്തെ വെടിനിർത്തൽ കരാർ അന്തിമമാക്കാൻ അമേരിക്കയും ഇറാനും പ്രാദേശിക മധ്യസ്ഥരും തീവ്രശ്രമം നടത്തുന്നു. തിരശീലയ്ക്ക് പിന്നിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിനുള്ള സമയം അതിവേഗം അവസാനിക്കുകയാണെന്ന് ചർച്ചകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
അടുത്ത 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പരിമിതമായ ഒരു കരാറിനുള്ള സാധ്യത പോലും വളരെ കുറവാണെന്ന് ചർച്ചകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ സൂചിപ്പിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, ഇറാനിയൻ സിവിലിയൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുടനീളം നിർണായകമായ ഊർജ്ജ, ജല സൗകര്യങ്ങളിൽ പ്രതികാര ആക്രമണങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ സംഘർഷം ഒഴിവാക്കാനുള്ള അവസാന അവസരമായാണ് നയതന്ത്രജ്ഞർ ഇതിനെ കാണുന്നത്.
ട്രംപ് നൽകിയ സമയപരിധി
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇറാന് നൽകിയ സമയപരിധി സാഹചര്യം കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം അവസാനിക്കാനിരുന്ന സമയപരിധി ട്രംപ് 20 മണിക്കൂർ കൂടി നീട്ടിനൽകി. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി 8 മണി (ET) ആണ് പുതിയ സമയം. ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ഒരു കരാർ ഇപ്പോഴും സാധ്യമാണെന്നും പറയുമ്പോഴും, ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ വ്യാപകമായ സൈനിക നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന കർശന മുന്നറിയിപ്പും ട്രംപ് നൽകുന്നുണ്ട്.
ഇറാൻ സഹകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ, രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള എല്ലാ പവർ പ്ലാന്റുകളും അവർക്ക് നഷ്ടമാകുമെന്ന് ദി വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ട്രംപ് പറഞ്ഞു. 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഹോർമുസ് തുറക്കണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇറാന് മേൽ നരകം പെയ്തിറങ്ങുമെന്നും ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
പാകിസ്ഥാൻ നയിക്കുന്ന മധ്യസ്ഥ നീക്കങ്ങൾ
പാകിസ്ഥാൻ, ഈജിപ്ത്, തുർക്കി എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ വഴിയാണ് മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. കൂടാതെ, ട്രംപിന്റെ ദൂതൻ സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫും ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചിയും തമ്മിൽ നേരിട്ടുള്ള സന്ദേശ കൈമാറ്റങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ വാഷിംഗ്ടൺ നിരവധി നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവയൊന്നും ടെഹ്റാൻ ഇതുവരെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഒരു യു.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആക്സിയോസിനോട് പറഞ്ഞു.
ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ വെടിനിർത്തൽ
രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളായുള്ള കരാറിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ 45 ദിവസത്തെ വെടിനിർത്തൽ. ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായ പരിഹാരം കാണാനുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്തും. ചർച്ചകൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ താൽക്കാലിക ഉടമ്പടി നീട്ടാവുന്നതാണ്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ യുദ്ധം പൂർണ്ണമായും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വിശാലമായ ഒരു കരാർ രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.
എന്നിരുന്നാലും, പ്രധാന തർക്കവിഷയങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ തുടരുകയാണ്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് പൂർണ്ണമായും വീണ്ടും തുറക്കുന്നതും ഇറാന്റെ യുറേനിയം ശേഖരം കുറയ്ക്കുന്നതും വെടിനിർത്തൽ ഘട്ടത്തിൽ സാധ്യമാകില്ലെന്നും അത് അന്തിമ കരാറിന്റെ ഭാഗമായി മാത്രമേ നടക്കൂ എന്നുമാണ് മധ്യസ്ഥർ വിലയിരുത്തുന്നത്.
ഇറാന്റെ നിലപാട്
ഗസ്സയിലോ ലെബനനിലോ ഉണ്ടായത് പോലെ വെടിനിർത്തൽ പരാജയപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാൻ തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ഇറാന്റെ നിലപാട്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന്റെ നിയന്ത്രണവും യുറേനിയം ശേഖരവുമാണ് തങ്ങളുടെ പ്രധാന കരുത്തെന്നും ഒരു താൽക്കാലിക കരാറിനായി അത് വിട്ടുനൽകാൻ തയ്യാറല്ലെന്നുമാണ് ഇറാൻ പറയുന്നത്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സാഹചര്യവും ഇനി പഴയതുപോലെ ആകില്ലെന്നും അമേരിക്കയ്ക്കും ഇസ്രായേലിനും നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുമെന്നും ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കി.