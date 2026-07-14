​'മീറ്റ്സ് മോദി' വിവാദം: കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ മാപ്പ് പറയണമെന്ന് സംഘാടകർ

By  Metro Desk Jul 14, 2026, 09:30 IST
Meet Modi

മെൽബൺ: ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ നടന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ 'മെൽബൺ മീറ്റ്സ് മോദി' പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന വിവാദങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ മാപ്പ് പറയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സംഘാടകർ. പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആളുകളെ പണം കൊടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണെന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് എതിരെയാണ് സംഘാടകർ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

​ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോപണമുന്നയിച്ച കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് സംഘാടകർ കത്തയച്ചു. പരിപാടിയുടെ വിജയത്തെയും പ്രവാസി സമൂഹത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തത്തെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തിയതെന്ന് സംഘാടകർ ആരോപിച്ചു. യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാത്ത ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച നേതാക്കൾ പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയാൻ തയാറാകണമെന്നാണ് കത്തിലെ ആവശ്യം.

​ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസി സമൂഹം വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തതെന്നും, അതിനെ രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിനായി വളച്ചൊടിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും സംഘാടക സമിതി വ്യക്തമാക്കി.

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