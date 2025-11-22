ബ്രസീലിൽ വീണ്ടും 'മെലോഡി' തരംഗം; മോദി-മെലോണി സൗഹൃദ നിമിഷങ്ങൾ വൈറൽ

Nov 22, 2025
റിയോ ഡി ജനീറോ: ബ്രസീലിൽ നടക്കുന്ന ജി-20 ഉച്ചകോടിക്കിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ഇറ്റാലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജോർജിയ മെലോണിയും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾക്കിടെയാണ് ഇരു നേതാക്കളും സൗഹൃദം പങ്കിട്ടത്.

​സൗഹാർദ്ദപരമായ ചിരിയോടെ കൈകോർത്തുപിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഇരുവരുടെയും ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും നിമിഷനേരം കൊണ്ടാണ് ഇന്റർനെറ്റിൽ തരംഗമായത്. "ജി-20 ഉച്ചകോടിക്കിടെ പ്രധാനമന്ത്രി ജോർജിയ മെലോണിയെ കണ്ടുമുട്ടിയതിൽ സന്തോഷം" എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

  • ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച: പ്രതിരോധം, സുരക്ഷ, വ്യാപാരം, സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നീ മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യയും ഇറ്റലിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ ഇരുവരും ധാരണയിലെത്തി.
  • തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം: 2025-29 കാലയളവിലേക്കുള്ള 'ജോയിന്റ് സ്ട്രാറ്റജിക് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ' (Joint Strategic Action Plan) പ്രഖ്യാപിച്ചതായും മോദി അറിയിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസം, സംസ്കാരം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ സഹകരണവും ചർച്ചയായി.
  • വൈറൽ നിമിഷം: മുൻപ് ജി-7 ഉച്ചകോടിയിലും കോപ്-28ലുമെന്നപോലെ, ഇത്തവണയും ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച 'മെലോഡി' (#Melodi) എന്ന ഹാഷ്‌ടാഗോടെയാണ് ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

​ബ്രസീലിയൻ പ്രസിഡന്റ് ലുല ഡ സിൽവയുടെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി റിയോ ഡി ജനീറോയിൽ എത്തിയത്. ഉച്ചകോടിയിൽ 'വിശപ്പും ദാരിദ്ര്യവും' എന്ന വിഷയത്തിലൂന്നിയുള്ള ചർച്ചകളിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു.

