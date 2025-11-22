ബ്രസീലിൽ വീണ്ടും 'മെലോഡി' തരംഗം; മോദി-മെലോണി സൗഹൃദ നിമിഷങ്ങൾ വൈറൽ
റിയോ ഡി ജനീറോ: ബ്രസീലിൽ നടക്കുന്ന ജി-20 ഉച്ചകോടിക്കിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ഇറ്റാലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജോർജിയ മെലോണിയും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾക്കിടെയാണ് ഇരു നേതാക്കളും സൗഹൃദം പങ്കിട്ടത്.
സൗഹാർദ്ദപരമായ ചിരിയോടെ കൈകോർത്തുപിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഇരുവരുടെയും ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും നിമിഷനേരം കൊണ്ടാണ് ഇന്റർനെറ്റിൽ തരംഗമായത്. "ജി-20 ഉച്ചകോടിക്കിടെ പ്രധാനമന്ത്രി ജോർജിയ മെലോണിയെ കണ്ടുമുട്ടിയതിൽ സന്തോഷം" എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച: പ്രതിരോധം, സുരക്ഷ, വ്യാപാരം, സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നീ മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യയും ഇറ്റലിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ ഇരുവരും ധാരണയിലെത്തി.
- തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം: 2025-29 കാലയളവിലേക്കുള്ള 'ജോയിന്റ് സ്ട്രാറ്റജിക് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ' (Joint Strategic Action Plan) പ്രഖ്യാപിച്ചതായും മോദി അറിയിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസം, സംസ്കാരം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ സഹകരണവും ചർച്ചയായി.
#WATCH | Johannesburg, South Africa | Prime Minister Narendra Modi interacts with Italian Prime Minister Giorgia Meloni during the G-20 Summit— ANI (@ANI) November 22, 2025
(Source: DD News) pic.twitter.com/a4DvBgOLmD
- വൈറൽ നിമിഷം: മുൻപ് ജി-7 ഉച്ചകോടിയിലും കോപ്-28ലുമെന്നപോലെ, ഇത്തവണയും ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച 'മെലോഡി' (#Melodi) എന്ന ഹാഷ്ടാഗോടെയാണ് ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
ബ്രസീലിയൻ പ്രസിഡന്റ് ലുല ഡ സിൽവയുടെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി റിയോ ഡി ജനീറോയിൽ എത്തിയത്. ഉച്ചകോടിയിൽ 'വിശപ്പും ദാരിദ്ര്യവും' എന്ന വിഷയത്തിലൂന്നിയുള്ള ചർച്ചകളിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു.