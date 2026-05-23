മെമ്മോറിയൽ ഡേ ആഘോഷങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചു; ഇറാനിൽ പുതിയ ആക്രമണത്തിന് യുഎസ് ഒരുങ്ങുന്നതായി സൂചന
വാഷിംഗ്ടൺ: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വീണ്ടും യുദ്ധഭീതി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട്, ഇറാനെതിരെ പുതിയ സൈനിക ആക്രമണങ്ങൾക്ക് അമേരിക്ക പദ്ധതിയിടുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ ഒരു വശത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ടായേക്കാം എന്ന സൂചനയെത്തുടർന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഉന്നത സൈനിക-രഹസ്യാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും തങ്ങളുടെ മെമ്മോറിയൽ ഡേ (Memorial Day) വാരാന്ത്യ അവധി പ്ലാനുകൾ റദ്ദാക്കി.
ന്യൂജേഴ്സിയിലെ തന്റെ ഗോൾഫ് റിസോർട്ടിൽ അവധി ആഘോഷിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ട്രംപ് അടിയന്തിരമായി വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ്. രാജ്യാന്തര തലത്തിലുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം ഈ വാരാന്ത്യത്തിൽ നടക്കുന്ന സ്വന്തം മകൻ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ജൂനിയറിന്റെ വിവാഹത്തിൽ പോലും തനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് ട്രംപ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെ (Truth Social) അറിയിച്ചു. "ഇറാൻ വിഷയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില അടിയന്തിര കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ഇത് ഒട്ടും അനുയോജ്യമായ സമയമല്ല" എന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു.
അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയമായ പെന്റഗൺ ഏത് നിമിഷവും ആക്രമണത്തിന് സജ്ജമായിരിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിദേശത്തുള്ള യുഎസ് സൈനിക ക്യാമ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് അടിയന്തിരമായി തിരിച്ചെത്താൻ (Recall Rosters) ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. ഇറാൻ തങ്ങളുടെ ആണവ പദ്ധതികളും യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണവും പൂർണ്ണമായി അവസാനിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ കടുത്ത പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് വക്താവ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
അതേസമയം, അമേരിക്കയുടെയോ ഇസ്രായേലിന്റെയോ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നീക്കമുണ്ടായാൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിന് പുറത്തേക്കും യുദ്ധം വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നും, ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള തിരിച്ചടി നൽകുമെന്നും ഇറാന്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (IRGC) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.