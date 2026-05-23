വെറും പ്രതീകാത്മക പദവി പോരാ; പൂർണ്ണ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അംഗത്വം വേണം: നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് സെലൻസ്കി

By  Metro Desk May 23, 2026, 21:29 IST
Zelanskey

കീവ്: യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ (EU) യുക്രെയ്ന് വെറുമൊരു പ്രതീകാത്മകമായ സീറ്റോ (Symbolic seat) വോട്ടവകാശമില്ലാത്ത അസോസിയേറ്റ് പദവിയോ അല്ല, മറിച്ച് പൂർണ്ണമായ അംഗത്വമാണ് വേണ്ടതെന്ന് യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലൻസ്കി വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജർമ്മനി മുന്നോട്ടുവെച്ച താൽക്കാലിക 'അസോസിയേറ്റ് അംഗത്വ' നിർദ്ദേശം തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ഇയു നേതാക്കൾക്ക് അയച്ച കത്തിൽ സെലൻസ്കി തന്റെ ശക്തമായ നിലപാട് അറിയിച്ചത്.

​തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ വോട്ടവകാശമില്ലാതെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ യോഗങ്ങളിൽ വെറുതെ പങ്കാളികളാകുന്നത് യുക്രെയ്നോട് ചെയ്യുന്ന അനീതിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. റഷ്യൻ അധിനിവേശത്തിൽ നിന്ന് വെറുമൊരു പ്രതീകാത്മകമായ രീതിയിലല്ല, മറിച്ച് സ്വന്തം ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ നൽകി യഥാർത്ഥ രീതിയിലാണ് യുക്രെയ്ൻ യൂറോപ്പിന്റെ അതിരുകൾ കാക്കുന്നതെന്നും അതിനാൽ പൂർണ്ണ അംഗത്വത്തിന് തങ്ങൾ അർഹരാണെന്നും സെലൻസ്കി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

​ബുഡാപെസ്റ്റ് കരാർ ഉൾപ്പെടെ മുൻപ് ലഭിച്ച പല പ്രതീകാത്മക സുരക്ഷാ ഉറപ്പുകളും തങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, വോട്ടിങ് അവകാശങ്ങളുള്ള പൂർണ്ണവും അർത്ഥവത്തുമായ പങ്കാളിത്തത്തിന് സമയമായെന്നും ഇയു നേതാക്കൾക്കയച്ച കത്തിൽ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലേക്ക് ചേരുന്നതിനുള്ള ജനാധിപത്യ-സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ യുദ്ധത്തിനിടയിലും യുക്രെയ്ൻ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

