മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് പ്രതിസന്ധി: യെമനിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിന് നേരെ ആദ്യ മിസൈൽ ആക്രമണം; വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനം സജ്ജം

By  Metro Desk Mar 28, 2026, 11:02 IST
1. യെമനിൽ നിന്നുള്ള മിസൈൽ ആക്രമണം:

ഫെബ്രുവരി 28-ന് ആരംഭിച്ച ഇറാൻ-ഇസ്രായേൽ യുദ്ധത്തിൽ ആദ്യമായി യെമനിലെ ഹൂതി വിമതർ ഇസ്രായേലിനെതിരെ നേരിട്ട് മിസൈൽ തൊടുത്തു. തെക്കൻ ഇസ്രായേലിലെ ബീർഷെബ (Beersheba), നെഗേവ് (Negev) മേഖലകളെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ആക്രമണം. ഇസ്രായേൽ സൈന്യം (IDF) മിസൈൽ തിരിച്ചറിയുകയും പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തടയാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. തങ്ങളുടെ വിരലുകൾ തോക്കിന്റെ ട്രിഗറിലാണെന്നും ഏതു നിമിഷവും നേരിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാണെന്നും ഹൂതികൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

2. സൗദിയിലെ യുഎസ് താവളത്തിൽ ആക്രമണം:

സൗദി അറേബ്യയിലെ പ്രിൻസ് സുൽത്താൻ എയർ ബേസിനു നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ മിസൈൽ-ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ 12 അമേരിക്കൻ സൈനികർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇതിൽ രണ്ടുപേരുടെ പരിക്ക് അതീവ ഗുരുതരമാണ്.

  • നാശനഷ്ടങ്ങൾ: താവളത്തിലെ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും യുഎസിന്റെ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന രണ്ട് KC-135 വിമാനങ്ങൾക്കും കാര്യമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു.

  • ആകെ കണക്കുകൾ: യുദ്ധം തുടങ്ങി ഒരു മാസത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റ അമേരിക്കൻ സൈനികരുടെ എണ്ണം 300 കവിഞ്ഞു. ഇതുവരെ 13 സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

3. മേഖലയിലെ മറ്റ് സംഭവങ്ങൾ:

  • ​യുഎഇയിലെ അബുദാബിയിൽ മിസൈൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീണ് 5 ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റു.

  • ​ഇറാന്റെ ആണവനിലയങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം തുടരുന്നു.
  • ​യുഎസ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ, യുദ്ധം മാസങ്ങളല്ല ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ അവസാനിക്കുമെന്ന് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

