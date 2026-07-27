ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടാൽ കടുത്ത സൈനിക നടപടി; ഇറാന മുന്നറിയിപ്പുമായി ട്രംപ്

By  Metro Desk Jul 27, 2026, 22:18 IST
ട്രംപ്

വാഷിംഗ്ടൺ: ഇറാനുമായുള്ള നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ സൈനിക ആക്രമണങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണാൾഡ് ട്രംപ്. ചർച്ചകൾക്കായി ഇറാന് മുൻപിൽ ഇനി അധികം സമയമില്ലെന്നും തീരുമാനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

​മധ്യസ്ഥ രാജ്യങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചാണ് ഇറാനുമേലുള്ള വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചതെന്ന് ആക്സിയോസിന് (Axios) നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ട്രംപ് പറഞ്ഞു. "ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇറാനുമായി തീവ്രമായ ചർച്ചകളിലാണ്. ഇത് ഫലം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ, കൂടുതൽ ശക്തമായ സൈനിക നടപടികളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ മടങ്ങിയെത്തും," ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

​ഖത്തറിന്റെയും പാകിസ്താന്റെയും മധ്യസ്ഥതയിലാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. അതേസമയം, മേഖലയിലെ സംഘർഷങ്ങളും നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവുമായി ട്രംപ് വാഷിംഗ്ടണിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും.

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