മിനിയാപൊളിസിൽ സംഘർഷം: ഫെഡറൽ ഏജന്റുകളുടെ വെടിയേറ്റ് ഐസിയു നഴ്സ് കൊല്ലപ്പെട്ടു
മിനിയാപൊളിസ്: അമേരിക്കയിലെ മിനിയാപൊളിസിൽ കുടിയേറ്റ വിരുദ്ധ നടപടികൾക്കായി എത്തിയ ഫെഡറൽ ഏജന്റുമാരുമായുണ്ടായ സംഘർഷത്തിനിടെ 37-കാരനായ അലക്സ് ജെഫ്രി പ്രെട്ടി വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു. മിനിയാപൊളിസ് വിഎ ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഐസിയു നഴ്സായ അലക്സ് കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
സംഭവത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ:
- തർക്കവും വെടിവെപ്പും: ശനിയാഴ്ച രാവിലെ നിിക്കോളറ്റ് അവന്യൂവിൽ വെച്ചാണ് സംഭവം നടന്നത്. ഫെഡറൽ ഏജന്റുമാർ ഒരു സ്ത്രീയെ തള്ളിവീഴ്ത്തുന്നത് തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അലക്സിന് നേരെ വെടിവെപ്പുണ്ടായതെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നു.
- വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ: സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോകളിൽ, അലക്സ് തന്റെ കൈകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായും ഏജന്റുമാർ അദ്ദേഹത്തെ നിലത്തുവീഴ്ത്തി മർദിക്കുന്നതായും കാണാം. അലക്സ് നിരായുധനാണെന്ന് വീഡിയോകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അദ്ദേഹം തോക്കുമായി ഏജന്റുമാരെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി (DHS) ആരോപിക്കുന്നത്.
- പ്രതിഷേധം: ജനുവരി ആദ്യവാരം ഫെഡറൽ ഏജന്റുമാരുടെ വെടിയേറ്റ് റിനീ ഗുഡ് എന്ന സ്ത്രീ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. ഇതോടെ മിനസോട്ട ഗവർണർ ടിം വാൾസ് മിനസോട്ട നാഷണൽ ഗാർഡിനെ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രതികരണം:
പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഫെഡറൽ ഏജന്റുമാരുടെ നടപടിയെ ന്യായീകരിക്കുകയും അലക്സ് തോക്കുമായാണ് എത്തിയതെന്ന് ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, മിനസോട്ട ഭരണകൂടവും കോൺഗ്രസ് അംഗം ഇൽഹാൻ ഒമറും ഇതിനെ "ഏജന്റുമാരുടെ ക്രൂരത" എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന വസ്തുതകൾ
- അലക്സ് പ്രെട്ടി (Alex Pretti): 37 വയസ്സുകാരനായ അലക്സ്, ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സായിരുന്നു. 'മിനിയാപൊളിസ് വിഎ (VA) ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം' എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്.
- സംഭവസ്ഥലം: മിനിയാപൊളിസിലെ നോർത്ത് സൈഡിലുള്ള നിക്കോളറ്റ് അവന്യൂവിൽ (Nicollet Avenue) വെച്ചാണ് ഏജന്റുമാരുമായി ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്.
- തർക്കത്തിന്റെ തുടക്കം: റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ഫെഡറൽ ഏജന്റുമാർ ഒരു സ്ത്രീയെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കണ്ട അലക്സ് അതിൽ ഇടപെടുകയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. തുടർന്നുണ്ടായ വാക്കുതർക്കമാണ് വെടിവെപ്പിൽ കലാശിച്ചത്.
രണ്ട് പക്ഷങ്ങൾ: ഏജന്റുമാരും ദൃക്സാക്ഷികളും
|
വിഭാഗം
|
വാദങ്ങൾ
|
ഫെഡറൽ ഏജന്റുമാർ (DHS)
|
അലക്സ് പ്രെട്ടി തന്റെ പക്കലുണ്ടായിരുന്ന ഹാൻഡ് ഗൺ (Handgun) ഉപയോഗിച്ച് ഏജന്റുമാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും, സ്വയം രക്ഷാർത്ഥമാണ് വെടിവെച്ചതെന്നും അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു.
|
ദൃക്സാക്ഷികൾ & വീഡിയോ
|
പുറത്തുവന്ന വീഡിയോകളിൽ അലക്സ് നിരായുധനായാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹം കൈകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഏജന്റുമാർ പ്രകോപനമില്ലാതെ വെടിവെക്കുകയായിരുന്നുവെന്നുമാണ് ദൃക്സാക്ഷികളുടെ മൊഴി.
രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ
ഈ മരണം മിനസോട്ടയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്:
- ഗവർണറുടെ നിലപാട്: മിനസോട്ട ഗവർണർ ടിം വാൾസ്, ഫെഡറൽ ഏജന്റുമാരുടെ നടപടിയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന നില തകർക്കാൻ ഫെഡറൽ ഏജന്റുമാർ ശ്രമിക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
- ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അന്വേഷണം: ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
- നാഷണൽ ഗാർഡ്: നഗരത്തിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അക്രമാസക്തമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ സുരക്ഷയ്ക്കായി നാഷണൽ ഗാർഡിനെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്
സംഭവത്തിന്റെ ഒന്നിലധികം വീഡിയോകൾ നിലവിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഒന്നിൽ, ഫെഡറൽ ഏജന്റുമാർ അലക്സിനെ വളയുന്നതും അദ്ദേഹം നിലത്തു വീണതിന് ശേഷവും വെടിയൊച്ചകൾ കേൾക്കുന്നതും വ്യക്തമാണ്. ഈ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ജനരോഷം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കാരണമായത്.