മിനിയാപോളിസ് വെടിവെപ്പ്: പ്രതിയുടെ ലക്ഷ്യം കുട്ടികളായിരുന്നു; വിദ്വേഷവും മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളും കാരണമെന്ന് പോലീസ്
Aug 29, 2025, 20:54 IST
മിനിയാപോളിസ്: മിനിയാപോളിസിലെ കത്തോലിക്കാ പള്ളിയിലെ സ്കൂളിൽ നടന്ന വെടിവെപ്പിന് പിന്നിലെ പ്രതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് പോലീസ്. വെടിവെപ്പിന് പിന്നിൽ മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങളും, വിവിധ വിഭാഗങ്ങളോടുള്ള വിദ്വേഷവും കാരണമായതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തി. ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും 17 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പ്രതിയായ റോബിൻ വെസ്റ്റ്മാൻ (23) മുൻപ് ഇതേ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്നു. സ്വന്തം കൈപ്പടയിലുള്ള കുറിപ്പുകളും വീഡിയോകളും ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് തെളിവുകളാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തിയത്. ഈ രേഖകളിൽ, പ്രതിക്ക് എല്ലാ വിഭാഗത്തോടുമുള്ള വിദ്വേഷം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. അമേരിക്കയിലെ മറ്റ് കൂട്ടക്കൊലകളെക്കുറിച്ച് വെസ്റ്റ്മാൻ വലിയ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് കുപ്രസിദ്ധി നേടാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതായും പോലീസ് പറയുന്നു. "ഈ ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം കുട്ടികളായിരുന്നു," മിനിയാപോളിസ് പോലീസ് മേധാവി ബ്രയാൻ ഒ'ഹാര പറഞ്ഞു. "കുട്ടികളെ കൊല്ലുന്നതിൽ ഇയാൾക്ക് വലിയ ഭ്രമമുണ്ടായിരുന്നു." വെടിവെപ്പ് നടന്ന പള്ളിയിൽ മുമ്പ് സന്ദർശനം നടത്തി, ആക്രമണത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു എന്നും പോലീസ് സംശയിക്കുന്നു. പ്രതിക്ക് ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമില്ലെന്നും, ആക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച തോക്കുകൾ നിയമപരമായി വാങ്ങിയതാണെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു. എഫ്ബിഐ ഈ സംഭവത്തെ ആഭ്യന്തര ഭീകരവാദമായും വിദ്വേഷ കുറ്റകൃത്യമായും കണക്കാക്കി അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട എട്ടും പത്തും വയസ്സുള്ള രണ്ട് കുട്ടികളുടെ കുടുംബത്തിന് മിനിയാപോളിസ് ഭരണകൂടം സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സംഭവം രാജ്യമെമ്പാടും വലിയ ഞെട്ടലും ദുഃഖവുമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്.