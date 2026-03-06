25 കോടിയുടെ മിസൈൽ തകർത്തത് വെറും 'ചിത്രം'; ഇറാന്റെ പെയിന്റിംഗ് കെണിയിൽ ഇസ്രായേൽ വീണെന്ന് പരിഹാസം
ടെഹ്റാൻ: അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയും കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന മിസൈലുകളും കൈവശമുള്ള ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തെ ഇറാൻ 'പെയിന്റിംഗ്' കൊണ്ട് കബളിപ്പിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. ശത്രുരാജ്യത്തിന്റെ കണ്ണുവെട്ടിക്കാൻ ഇറാൻ ഒരുക്കിയ തന്ത്രപരമായ കെണിയിൽ ഇസ്രായേൽ വീണെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയയും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.
സംഭവം ഇങ്ങനെ:
ഇറാനിലെ അതീവ സുരക്ഷയുള്ള ഒരു സൈനിക കേന്ദ്രത്തിന് നേരെയാണ് ഇസ്രായേൽ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് (IDF) ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഏകദേശം 25 കോടി രൂപയോളം വിലമതിക്കുന്ന അത്യാധുനിക മിസൈലാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചത്. ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളിലും റഡാറുകളിലും ഒരു പ്രധാന സൈനിക വിമാനത്താവളത്തിന്റെയോ ഹാങ്ങറിന്റെയോ (വിമാനം സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലം) രൂപമാണ് ഇസ്രായേലിന് ദൃശ്യമായത്. കൃത്യമായ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ച ശേഷം മിസൈൽ തൊടുത്തു.
എന്നാൽ, മിസൈൽ പതിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നപ്പോഴാണ് ഇസ്രായേലിന് അബദ്ധം പിണഞ്ഞത് ബോധ്യമായത്. അവിടെ ഒരു സൈനിക കേന്ദ്രമോ വിമാനങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മറിച്ച്, ദൂരെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കെട്ടിടമാണെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിൽ തറയിൽ വരച്ചുചേർത്ത ഒരു കൂറ്റൻ 'ത്രിമാന പെയിന്റിംഗ്' (3D Painting) മാത്രമായിരുന്നു അത്.
ഇറാന്റെ തന്ത്രം:
ശത്രുരാജ്യങ്ങളുടെ മിസൈലുകളെയും ഡ്രോണുകളെയും വഴിതെറ്റിക്കാൻ ഇറാൻ ഇത്തരം 'ഡെക്കോയ്' (Decoy) തന്ത്രങ്ങൾ പണ്ടേ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. യഥാർത്ഥ സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് പകരം അവയുടെ മാതൃകകൾ നിർമ്മിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പെയിന്റിംഗുകൾ വഴി വ്യാജ ദൃശ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ശത്രുവിന്റെ വിലപിടിപ്പുള്ള ആയുധങ്ങൾ പാഴാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം.
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പരിഹാസം:
സംഭവം പുറത്തുവന്നതോടെ ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന് നേരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ പരിഹാസമാണ് ഉയരുന്നത്.
- "25 കോടിയുടെ മിസൈൽ കൊണ്ട് ഇറാൻകാരന്റെ ചിത്രം വര നശിപ്പിച്ചു" എന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം പരിഹസിക്കുന്നത്.
- ഇത്രയും വലിയ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയായ മൊസാദിനും ഐ.ഡി.എഫിനും ഒരു പെയിന്റിംഗും യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യവും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്നും ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട്.
നിലവിൽ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യം തുടരുന്നതിനിടെ പുറത്തുവന്ന ഈ വാർത്ത ഇസ്രായേലിന് വലിയ നാണക്കേടായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഇസ്രായേൽ ഔദ്യോഗികമായി ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.