യുഎസ് പൈലറ്റിനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ദൗത്യം: ഇറാനിൽ യുഎസ്-ഇസ്രായേൽ സംയുക്ത ആക്രമണം, അഞ്ച് മരണം

By  Metro Desk Apr 5, 2026, 17:25 IST
America

ടെഹ്‌റാൻ: ഇറാനിൽ തകർന്നുവീണ യുഎസ് യുദ്ധവിമാനത്തിലെ പൈലറ്റിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും സംയുക്തമായി നടത്തിയ സൈനിക നീക്കത്തിനിടെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ അഞ്ച് ഇറാൻ പൗരന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഇറാനിലെ കോഹ്‌ഗിലുയേ പ്രവിശ്യയിലെ 'ബ്ലാക്ക് മൗണ്ടൻ' മേഖലയിലാണ് ആക്രമണം നടന്നതെന്ന് ഇറാനിയൻ വാർത്താ ഏജൻസിയായ തസ്നിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

സംഭവത്തിന്റെ ചുരുക്കം:

  • ദൗത്യം: വെള്ളിയാഴ്ച ഇറാൻ വെടിവെച്ചിട്ട അമേരിക്കൻ എഫ്-15ഇ (F-15E) യുദ്ധവിമാനത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്രൂ അംഗത്തെ കണ്ടെത്താനായിരുന്നു യുഎസ് സൈന്യത്തിന്റെ ഈ സാഹസിക നീക്കം.

  • ആക്രമണം: രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് പിന്തുണയുമായി ഇസ്രായേൽ രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ നൽകുകയും വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഈ ആക്രമണത്തിലാണ് അഞ്ച് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും എട്ടുപേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തത്.

  • രക്ഷാപ്രവർത്തനം: കഠിനമായ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ കാണാതായ പൈലറ്റിനെ യുഎസ് കമാൻഡോകൾ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിച്ചു. തങ്ങളുടെ സൈനികർക്ക് ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ലെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അറിയിച്ചു.

  • ഇറാന്റെ പ്രതികരണം: അമേരിക്കയുടെ രണ്ട് സി-130 വിമാനങ്ങളും രണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററുകളും വെടിവെച്ചിട്ടതായി ഇറാൻ അവകാശപ്പെട്ടു. എന്നാൽ തകരാറിലായ വിമാനങ്ങൾ ഇറാൻ സൈന്യത്തിന് ലഭിക്കാതിരിക്കാൻ യുഎസ് തന്നെ സ്ഫോടനത്തിലൂടെ നശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

​"ഞങ്ങളുടെ പൈലറ്റിനെ ഞങ്ങൾ സുരക്ഷിതനായി തിരികെ എത്തിച്ചു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മാരകമായ ആയുധങ്ങളുമായി ഡസൻ കണക്കിന് വിമാനങ്ങളാണ് ഈ ദൗത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്." - ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് (സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ്).

 

​യുഎസും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിന്റെ സൂചനയായാണ് ഈ സൈനിക നീക്കം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. മേഖലയിൽ യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്.

