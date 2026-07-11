യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അംഗത്വത്തിലേക്ക് ഒരു പടി കൂടി അടുത്ത് മോണ്ടിനെഗ്രോയും അൽബേനിയയും; ചർച്ചകൾ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ
ബBrusselsൽസ്: യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ (EU) പൂർണ്ണ അംഗങ്ങളാകാനുള്ള തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ചർച്ചകളിൽ ചരിത്രപരമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ച് മോണ്ടിനെഗ്രോയും അൽബേനിയയും. ബാൾക്കൻ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ഈ രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥി രാജ്യങ്ങളും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നിയമങ്ങളുമായും മാനദണ്ഡങ്ങളുമായും പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിനുള്ള സങ്കീർണ്ണമായ നിബന്ധനകൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് (Concluding Phase) പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
നിയമവാഴ്ച, നീതിന്യായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക വിലയിരുത്തൽ റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് (IBAR) യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അംഗീകാരം നൽകിയതോടെയാണ് അൽബേനിയക്ക് ഔദ്യോഗിക ചർച്ചകളുടെ പ്രധാന വാതിലുകൾ തുറന്നുകിട്ടിയത്. ശാസ്ത്രം, ഗവേഷണം, വിദ്യാഭ്യാസം, വിദേശനയം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ ആദ്യകാല ചർച്ചാ അധ്യായങ്ങൾ (Negotiation Chapters) അൽബേനിയ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി വരികയാണ്. 2027-ഓടെ പ്രവേശന ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് അൽബേനിയ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
അതേസമയം, നിലവിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പ്രവേശന ചർച്ചകളിൽ ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ള രാജ്യമാണ് മോണ്ടിനെഗ്രോ. 2026 അവസാനത്തോടെ തങ്ങളുടെ എല്ലാ ചർച്ചാ അധ്യായങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കാനും, 2028-ഓടെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ 28-ാമത് അംഗരാജ്യമായി മാറാനുമാണ് മോണ്ടിനെഗ്രോയുടെ നീക്കം. ഇതിനോടകം തന്നെ 18-ഓളം ചർച്ചാ അധ്യായങ്ങൾ മോണ്ടിനെഗ്രോ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞു.
മേഖലയിലെ മികച്ച പ്രകടനം മുൻനിർത്തി മോണ്ടിനെഗ്രോ, അൽബേനിയ, നോർത്ത് മാസിഡോണിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്ക് യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ പദ്ധതിയിൽ (Growth Plan) നിന്ന് കൂടുതൽ ഫണ്ടുകൾ അനുവദിക്കാനും നീക്കമുണ്ട്. 2013-ൽ ക്രൊയേഷ്യ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ ചേർന്നതിന് ശേഷം, കഴിഞ്ഞ ഒരൊറ്റ പതിറ്റാണ്ടിനിടെ ആദ്യമായാണ് മറ്റ് ബാൾക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ ഇത്രയും വേഗത്തിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അംഗത്വത്തിന് തൊട്ടരികിൽ എത്തുന്നത്. അഴിമതി നിർമ്മാർജ്ജനം, രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിരത എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തിയാൽ വരും വർഷങ്ങളിൽ തന്നെ ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കും യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ പൂർണ്ണ അംഗത്വം ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.