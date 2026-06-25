ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ടാങ്കറുകൾ പുറത്തേക്ക്; ആഗോള വിപണിയിൽ അസംസ്‌കൃത എണ്ണവില യുദ്ധത്തിന് മുൻപുള്ള നിരക്കിലേക്ക് താഴ്ന്നു

By  Metro Desk Jun 25, 2026, 17:08 IST
ഹോർമൂസ്

ലണ്ടൻ: ഇറാൻ യുദ്ധത്തെത്തുടർന്ന് ആഗോള വിപണിയിലുണ്ടായ കടുത്ത ആശങ്കകൾക്ക് വിരാമമിട്ട് അസംസ്‌കൃത എണ്ണവില യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള നിരക്കിലേക്ക് താഴ്ന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എണ്ണക്കടത്തു പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ (Strait of Hormuz) കുടുങ്ങിക്കിടന്ന കൂടുതൽ എണ്ണക്കപ്പലുകൾ പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് വിപണിയിൽ വില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞത്.

​ആഗോള എണ്ണവിലയുടെ മാനദണ്ഡമായ ബ്രെന്റ് ക്രൂഡിന്റെ (Brent Crude) വില വ്യാഴാഴ്ച ബാരലിന് 72.24 ഡോളർ എന്ന നിരക്കിലേക്ക് താഴ്ന്നു. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 28-ന് ഇറാനിൽ അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും മിസൈലാക്രമണം നടത്തുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപുള്ള ദിവസത്തെക്കാൾ കുറഞ്ഞ നിരക്കാണിത്. ഈ മാസം മാത്രം എണ്ണവിലയിൽ 20 ശതമാനത്തിലധികം ഇടിവാണുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. യു.എസ്. വെസ്റ്റ് ടെക്സസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് (WTI) ക്രൂഡ് വിലയും ബാരലിന് 69 ഡോളറിലേക്ക് താഴ്ന്നിട്ടുണ്ട്.

​അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ നിലവിൽ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുള്ള താൽക്കാലിക സമാധാന കരാറാണ് ഗതാഗതം സുഗമമാക്കാൻ സഹായിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിച്ചുവെന്ന് ഉപഗ്രഹവിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഏകദേശം 20 ദശലക്ഷം ബാരൽ എണ്ണയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഈ പാതയിലൂടെ കടന്നുപോയത്.

​യുദ്ധത്തെത്തുടർന്ന് കടലിടുക്കിൽ ഇറാൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളും മൈൻ (രഹസ്യ ബോംബുകൾ) ഭീഷണികളും കാരണം ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവില ബാരലിന് 126 ഡോളർ വരെ ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഒമാന്റെ സഹായത്തോടെ അന്താരാഷ്ട്ര മാരിടൈം ഓർഗനൈസേഷൻ പുതിയ താൽക്കാലിക സുരക്ഷിത പാതകൾ ഒരുക്കിയതോടെ കപ്പലുകൾ ഉപഗ്രഹ സിഗ്നലുകൾ ഓൺ ചെയ്ത് സുരക്ഷിതമായി യാത്ര തിരിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. വരും ആഴ്ചകളിൽ എണ്ണവില ബാരലിന് 60 നും 80 ഡോളറിനും ഇടയിൽ തുടരാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. ഇതോടെ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതി രാജ്യങ്ങൾക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ആശ്വാസമാണ് കൈവന്നിരിക്കുന്നത്.

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