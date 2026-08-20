സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ സ്വർണ്ണഖനി ഇടിഞ്ഞുവീണു: 100-ലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ (CAR) നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സ്വർണ്ണഖനി തകർന്നു വീണ് നൂറിലധികം തൊഴിലാളികൾ ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടു. കാമറൂൺ അതിർത്തിക്ക് സമീപമുള്ള സാംബോയ് (Zamboye) ഗ്രാമത്തിലെ ഖനിയിലാണ് മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടർന്ന് വലിയ ദുരന്തമുണ്ടായത്.
തുരങ്കങ്ങളിൽ പണിയെടുക്കുകയായിരുന്ന നിരവധി തൊഴിലാളികൾ മണ്ണിനടിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. റെഡ് ക്രോസ് പ്രവർത്തകരും പ്രാദേശികവാസികളും ചേർന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണെങ്കിലും, പ്രദേശത്ത് ആവശ്യത്തിന് യന്ത്രസാമഗ്രികൾ ഇല്ലാത്തത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കുമെന്നാണ് ആശങ്ക. അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ നിരവധി പേരെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തിൽ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ (CAR) നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സ്വർണ്ണഖനി തകർന്നു വീണ് നൂറിലധികം തൊഴിലാളികൾ ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടു. കാമറൂൺ അതിർത്തിക്ക് സമീപമുള്ള സാംബോയ് (Zamboye) ഗ്രാമത്തിലെ ഖനിയിലാണ് മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടർന്ന് വലിയ ദുരന്തമുണ്ടായത്.
തുരങ്കങ്ങളിൽ പണിയെടുക്കുകയായിരുന്ന നിരവധി തൊഴിലാളികൾ മണ്ണിനടിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. റെഡ് ക്രോസ് പ്രവർത്തകരും പ്രാദേശികവാസികളും ചേർന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണെങ്കിലും, പ്രദേശത്ത് ആവശ്യത്തിന് യന്ത്രസാമഗ്രികൾ ഇല്ലാത്തത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കുമെന്നാണ് ആശങ്ക. അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ നിരവധി പേരെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തിൽ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.