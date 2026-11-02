വേതന വർധനവ് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രക്ഷോഭം ശക്തം: ബംഗ്ലാദേശിൽ 500-ലധികം വസ്ത്രനിർമാണ ശാലകൾ അടച്ചു പൂട്ടി!
ധാക്ക: ബംഗ്ലാദേശിലെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറയായ വസ്ത്രനിർമാണ (ഗാർമെന്റ്) മേഖലയിൽ വേതന വർധനവ് ആവശ്യപ്പെട്ട് തൊഴിലാളികൾ നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭം രൂക്ഷമാകുന്നു. സമരം ശക്തമായതോടെ രാജ്യത്തുടനീളം 500-ലധികം ഫാക്ടറികളുടെ പ്രവർത്തനം പൂർണമായി സ്തംഭിക്കുകയും അടച്ചുപൂട്ടുകയും ചെയ്തു.
പ്രതിമാസ മിനിമം വേതനം 30,000 ടാക്കയായി (ബംഗ്ലാദേശി കറൻസി) ഉയർത്തണമെന്നാണ് പ്രക്ഷോഭകരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന 12,500 ടാക്ക മിനിമം വേതനം ജീവനക്കാരെയും കുടുംബങ്ങളെയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പര്യാപ്തമല്ലെന്ന് തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
രാജ്യത്തെ പ്രധാന വ്യവസായ മേഖലകളായ ധാക്ക, ഗാസിപ്പൂർ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികളാണ് തെരുവിലിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പ്രധാന ഹൈവേകൾ ഉപരോധിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പലയിടങ്ങളിലും പൊലീസും പ്രക്ഷോഭകരും തമ്മിൽ കനത്ത ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായി.
പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വേജ് ബോർഡ് രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ പൂർണമായി അംഗീകരിക്കുന്നതുവരെ സമരം തുടരാനാണ് തൊഴിലാളികളുടെ തീരുമാനം. 40 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നതും രാജ്യത്തിന്റെ കയറ്റുമതി വരുമാനത്തിന്റെ 80 ശതമാനത്തിലധികം പങ്കുവഹിക്കുന്നതുമായ ഈ മേഖലയിലെ സമരം ബംഗ്ലാദേശ് സാമ്പത്തിക രംഗത്തിന് വലിയ ഭീഷണിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്.