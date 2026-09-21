നാറ്റോയ്‌ക്കെതിരെ കൂടുതൽ ശക്തമായ നടപടികൾക്ക് മോസ്കോ പദ്ധതിയിടുന്നു: യൂറോപ്യൻ ഇന്റലിജൻസ് മേധാവികളുടെ മുന്നറിയിപ്പ്

By  Metro Desk Sep 21, 2026, 08:08 IST
നാറ്റോ

ബ്രസ്സൽസ്: നാറ്റോ (NATO) രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ റഷ്യ (മോസ്കോ) വരും മാസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നിർണ്ണായകവും ശക്തവുമായ നടപടികൾക്ക് പദ്ധതിയിടുന്നതായി യൂറോപ്യൻ ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസി തലവന്മാരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. സാബോട്ടാഷുകൾ (അട്ടിമറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ), ഡ്രോൺ അക്രമണങ്ങൾ, അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ കടന്നുകയറ്റങ്ങൾ എന്നിവ വഴി നാറ്റോ സഖ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധ ശേഷിയും കൂട്ടായ്മയും പരീക്ഷിക്കാനാണ് ക്രെംലിൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ഇന്റലിജൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

​ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് ഇന്റലിജൻസ് (BIS) മേധാവി മിഖാൽ കൗഡെൽക്ക നൽകിയ സൂചന അനുസരിച്ച്, മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ റഷ്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പരിമിതമായ രീതിയിലുള്ള കടന്നുകയറ്റങ്ങളോ വ്യാജ അക്രമണ പ്രകോപനങ്ങളോ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നാറ്റോ രാജ്യങ്ങളുടെ സൈനിക സഹായം നൽകുന്ന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും പ്രതിരോധ വ്യവസായങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് റഷ്യയുടെ പുതിയ തന്ത്രങ്ങളെന്ന് ബാൾട്ടിക് രാജ്യങ്ങളിലെ ഇന്റലിജൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

​പോളണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ഡൊണാൾഡ് തുസ്കും സമാനമായ ആശങ്ക പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. നാറ്റോയുടെ കൂട്ടായ പ്രതിരോധ കരാറായ 'ആർട്ടിക്കിൾ 5' വെറുമൊരു സൈദ്ധാന്തിക ആശയം മാത്രമാണെന്ന് വരുത്തിതീർക്കാൻ റഷ്യ ശ്രമിച്ചേക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇതിനെത്തുടർന്ന് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കുകയും റഷ്യയുടെ നീക്കങ്ങളെ ജാഗ്രതയോടെ വീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്.

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