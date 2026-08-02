സർക്കാരുകൾക്കെതിരെ കേസുകൾ കൊടുത്ത് ജനാരോഗ്യ പദ്ധതികൾ അട്ടിമറിക്കാൻ നീക്കം; മുന്നറിയിപ്പുമായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടനാ മേധാവി
ജനീവ: ജനങ്ങളിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പൊണ്ണത്തടിയും മറ്റ് അस्वास्थ्यകരമായ ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങളും തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ സർക്കാരുകൾക്കെതിരെ വൻകിട അൾട്രാ-പ്രോസസ്ഡ് ഭക്ഷ്യക്കമ്പനികൾ (UPF) നിയമപോരാട്ടം നടത്തുന്നതായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ (WHO) മുന്നറിയിപ്പ്.
ജനാരോഗ്യ സുരക്ഷയ്ക്കായി സർക്കാരുകൾ കൊണ്ടുവരുന്ന നയങ്ങളെയും നിയന്ത്രണങ്ങളെയും കോടതികൾ വഴി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, രോഗപ്രതിരോധ നടപടികൾ വൈകിപ്പിക്കാനും തടസ്സപ്പെടുത്താനുമാണ് കമ്പനികൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ഡബ്ല്യു.എച്ച്.ഒ (WHO) ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡോ. ടെഡ്രോസ് അഥാനോം ഗെബ്രിയേസസ് ആരോപിച്ചു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ:
ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പ്രതികരണം:
പൊണ്ണത്തടിയും അനുബന്ധ രോഗങ്ങളും തടയാൻ സർക്കാരുകൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, അതിനെ നിയമപരമായി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന സമീപനം ഭക്ഷ്യക്കമ്പനികൾ അവസാനിപ്പിക്കണം. പൊതുജനാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ സർക്കാരുകൾ മടിക്കരുത്. — ഡോ. ടെഡ്രോസ് അഥാനോം ഗെബ്രിയേസസ് (ഡബ്ല്യു.എച്ച്.ഒ ഡയറക്ടർ ജനറൽ)
ലോകമെമ്പാടുമായി ഏകദേശം 100 കോടിയോളം ആളുകൾ പൊണ്ണത്തടി മൂലം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് വൻകിട കമ്പനികളുടെ ഈ നീക്കത്തിനെതിരെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നത്.
235-ലേറെ കേസുകൾ: 2010 മുതൽ 2025 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ അൾട്രാ-പ്രോസസ്ഡ് ഭക്ഷണങ്ങൾക്കെതിരായ സർക്കാരുകളുടെ നയങ്ങൾക്കെതിരെ മെക്സിക്കോ, കൊളംബിയ, ബ്രസീൽ, യു.എസ്, യുകെ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ കമ്പനികൾ 235-ഓളം ഹർജികളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.
നിയമപോരാട്ടങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം: പായ്ക്കറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങളിലെ മുന്നറിയിപ്പ് ലേബലുകൾ, ജങ്ക് ഫുഡുകൾക്കുള്ള നികുതി വർദ്ധനവ്, കുട്ടികളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പരസ്യങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കാനോ വൈകിപ്പിക്കാനോ ആണ് ഈ കേസുകൾ.
കോടികളുടെ നഷ്ടം: ഇത്തരത്തിലുള്ള ദീർഘകാല നിയമപോരാട്ടങ്ങൾ കാരണം രാജ്യങ്ങൾക്ക് നിയമ ചെലവുകളായും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ ചെലവുകളായും കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറിന്റെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നു.
വിജയ നിരക്ക്: കേസുകളിൽ മുക്കാൽ ഭാഗവും (75%) സർക്കാരുകൾ വിജയിച്ചെങ്കിലും, കേസ് നടത്താൻ എടുത്ത വർഷങ്ങൾ ജനാരോഗ്യ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് വൈകിപ്പിച്ചു.
ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി കൊണ്ടുപോകുന്ന നയങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന നിയമപോരാട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് കമ്പനികൾ പിന്മാറണമെന്ന് WHO ആവശ്യപ്പെട്ടു.