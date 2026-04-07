മുജ്തബ ഖമനയി അബോധാവസ്ഥയിൽ? ഇറാൻ ഭരണത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം; റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്ത്
Apr 7, 2026, 11:24 IST
ടെഹ്റാൻ: ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവ് മുജ്തബ ഖമനയി അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ അബോധാവസ്ഥയിൽ (Coma) ആണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. യുഎസ്-ഇസ്രായേൽ ആക്രമണങ്ങളിൽ പരിക്കേറ്റ മുജ്തബ നിലവിൽ ഖോമിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമമായ 'ദി ടൈംസ്' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയാത്ത വിധം അദ്ദേഹം ശാരീരികമായി അവശനാണെന്നാണ് നയതന്ത്ര കേന്ദ്രങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
വാർത്തയിലെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- ഗുരുതര പരിക്ക്: ഫെബ്രുവരി 28-ന് നടന്ന വ്യോമാക്രമണത്തിൽ മുജ്തബ ഖമനയിക്ക് സാരമായി പരിക്കേറ്റിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകാലുകൾക്ക് പരിക്കുണ്ടെന്നും അംഗഭംഗം സംഭവിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.
- ഭരണ സ്തംഭനം: മാർച്ചിൽ തന്റെ പിതാവായ ആയത്തുല്ല ഖമനയിയുടെ പിൻഗാമിയായി പരമോന്നത നേതാവായി മുജ്തബ ചുമതലയേറ്റെങ്കിലും, ഇതുവരെ അദ്ദേഹം പൊതുമധ്യത്തിൽ വരികയോ ശബ്ദ സന്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. നിലവിൽ ഭരണപരമായ തീരുമാനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നാണ് വിവരം.
- ഖമനയിയുടെ സംസ്കാരം: മുൻ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല ഖമനയിയുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുന്നതിനായി ഖോമിൽ വലിയ ശവകുടീരം പണിയാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും സൂചനയുണ്ട്.
- ഇറാന്റെ പ്രതികരണം: ഔദ്യോഗികമായി ഇറാൻ ഈ റിപ്പോർട്ടുകളോട് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. രാജ്യം മുജ്തബയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നാണ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവകാശപ്പെടുന്നത്.
ഇറാൻ-ഇസ്രായേൽ സംഘർഷം കടുക്കുന്നതിനിടെ പുറത്തുവരുന്ന ഈ വാർത്തകൾ പശ്ചിമേഷ്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതെളിച്ചിരിക്കുകയാണ്.