മസ്കിന്റെ എക്സ് എഐ യിൽ കൂട്ടപ്പിരിച്ചുവിടൽ; ഗ്രോക്ക് എഐക്ക് പരിശീലനം നൽകിയിരുന്ന 500 ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടു
സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ: എലോൺ മസ്കിന്റെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കമ്പനിയായ xAI, അതിന്റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് എഐ ചാറ്റ്ബോട്ടായ ഗ്രോക്കിന് പരിശീലനം നൽകിയിരുന്ന 500 ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടു. കമ്പനിയുടെ തന്ത്രപരമായ മാറ്റങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടി. "ജനറലിസ്റ്റ് എഐ ട്യൂട്ടർമാരെ" ഇനി ആവശ്യമില്ലെന്നും പകരം കൂടുതൽ വിദഗ്ദ്ധരായ ട്യൂട്ടർമാരെ നിയമിക്കുമെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി വൈകിയാണ് ജീവനക്കാർക്ക് പിരിച്ചുവിടൽ സംബന്ധിച്ച ഇമെയിൽ സന്ദേശം ലഭിച്ചത്. കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ടീമായ ഡാറ്റാ അനോട്ടേഷൻ വിഭാഗത്തിലെ ജീവനക്കാരെയാണ് ഈ നീക്കം പ്രധാനമായും ബാധിച്ചത്. ഗ്രോക്ക് എഐയെ ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഈ ടീം നിർണ്ണായക പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു.
പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ:
- തന്ത്രപരമായ മാറ്റം: സാങ്കേതികവിദ്യാ രംഗത്തെ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് xAI അതിന്റെ എഐ വികസന തന്ത്രം മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് കൂട്ടപ്പിരിച്ചുവിടലിന് കാരണം.
- വിദഗ്ദ്ധർക്ക് മുൻഗണന: ജനറലിസ്റ്റ് ട്യൂട്ടർമാർക്ക് പകരം STEM (ശാസ്ത്രം, സാങ്കേതികവിദ്യ, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഗണിതം), കോഡിംഗ്, ധനകാര്യം, നിയമം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആഴത്തിലുള്ള അറിവുള്ള വിദഗ്ദ്ധരെ നിയമിക്കാനാണ് xAI-യുടെ തീരുമാനം.
- ഉടൻ പ്രാബല്യത്തിൽ: പിരിച്ചുവിടൽ അറിയിച്ചതിന് പിന്നാലെ തന്നെ ജീവനക്കാർക്ക് കമ്പനിയുടെ സിസ്റ്റങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചു.
പിരിച്ചുവിട്ട ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ കരാർ അവസാനിക്കുന്ന തീയതി വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ നവംബർ 30 വരെയോ ശമ്പളം നൽകുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, xAI-യുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പുതിയ ജോലിക്കുള്ള ഒഴിവുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും, വിദഗ്ദ്ധരുടെ ടീമിനെ പതിന്മടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായി എക്സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഈ നീക്കം എഐ വ്യവസായത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളർച്ചയ്ക്കനുസരിച്ച് തൊഴിൽ മേഖലയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ സൂചനയായാണ് ഈ സംഭവത്തെ പലരും കാണുന്നത്.