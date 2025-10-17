ദുരൂഹ ബലൂണുകൾ ആകാശത്ത്; അമേരിക്കൻ ജനത ഭീതിയിൽ: 'റഡാറിൽ തെളിയുന്നില്ല': ചാരപ്രവർത്തനമെന്ന് സംശയം
Oct 17, 2025, 19:16 IST
അമേരിക്കയുടെ വ്യോമാതിർത്തിയിൽ അടുത്ത കാലത്തായി വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ദുരൂഹമായ ബലൂൺ കാഴ്ചകൾ രാജ്യത്ത് വലിയ ആശങ്കയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നു. 'എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് റഡാറിൽ തെളിയാത്തത്' എന്ന ചോദ്യമാണ് അമേരിക്കൻ ജനതയ്ക്കിടയിൽ ഭയം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- കാഴ്ചകളും ആശങ്കയും: രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ ഉയരം കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് അജ്ഞാതവും വലുതുമായ ബലൂണുകൾ കാണപ്പെടുന്നത്. ഇവ സാധാരണ വിമാനങ്ങളോ കാലാവസ്ഥാ ബലൂണുകളോ അല്ലെന്നാണ് നിരീക്ഷണ ഏജൻസികളുടെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ.
- റഡാറിലെ അവ്യക്തത: ഈ ദുരൂഹ വസ്തുക്കൾ സാധാരണ സൈനിക റഡാർ സംവിധാനങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്നില്ലെന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആശങ്ക. ഇത് ശത്രു രാജ്യങ്ങളുടെ നൂതനമായ ചാരപ്രവർത്തനത്തിനുള്ള സാധ്യതകളിലേക്ക് വിരൽചൂണ്ടുന്നു.
- നിരീക്ഷണ ഭീഷണി: പ്രധാന സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെയും സംശയാസ്പദമായ രീതിയിൽ ഇവ സഞ്ചരിക്കുന്നത്, രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷാ വിവരങ്ങൾ ചോർത്താനുള്ള ശ്രമമാണോ എന്ന ഭയം ജനങ്ങൾക്കിടയിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കിടയിലും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. 'നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു' എന്ന തോന്നൽ ശക്തമാകാൻ ഇത് കാരണമായി.
- മുൻ സംഭവങ്ങൾ: 2023-ൽ ചൈനയുടെതെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെട്ട ഒരു ചാരബലൂൺ അമേരിക്കൻ വ്യോമാതിർത്തിയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെ വ്യക്തിഗത വിനോദ സഞ്ചാരികളും (hobbyists) വിക്ഷേപിച്ച ചില ബലൂണുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാഴ്ചകൾക്ക് വ്യക്തമായ ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതാണ് നിലവിലെ ഭീതിക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നത്.
- സൈനിക നടപടികൾ: രാജ്യത്തിന്റെ വ്യോമാതിർത്തി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചതായാണ് സൂചന. ഇവയുടെ ഉദ്ദേശ്യം, ഉറവിടം എന്നിവ കണ്ടെത്താനുള്ള അടിയന്തിര അന്വേഷണങ്ങളും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.