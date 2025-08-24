യുറാനസിനെ ചുറ്റി പുതിയ ചന്ദ്രനെ കണ്ടെത്തി നാസയുടെ ജെയിംസ് വെബ് ദൂരദർശിനി
Aug 24, 2025, 14:13 IST
വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി.: സൗരയൂഥത്തിലെ ഏഴാമത്തെ ഗ്രഹമായ യുറാനസിനെ ചുറ്റുന്ന ഒരു പുതിയ ചെറിയ ചന്ദ്രനെ നാസയുടെ ജെയിംസ് വെബ് ബഹിരാകാശ ദൂരദർശിനി കണ്ടെത്തി. ഗ്രഹത്തിന്റെ മങ്ങിയ വലയങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ. ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞരെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തുന്ന ഈ കണ്ടെത്തൽ, യുറാനസ് ഗ്രഹത്തിന്റെ ഉപഗ്രഹവ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഏകദേശം എട്ട് കിലോമീറ്റർ മാത്രം വ്യാസമുള്ള ഈ ചന്ദ്രന് താത്കാലികമായി "S/2023 U1" എന്ന് പേര് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ യുറാനസിന് 27 ചന്ദ്രന്മാരാണ് ഉള്ളത്. ഈ കൂട്ടത്തിലേക്ക് പുതിയൊരു അംഗം കൂടി വരുന്നത് ഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾക്ക് പുതിയ ദിശാബോധം നൽകും. 2023-ൽ ജെയിംസ് വെബ് ദൂരദർശിനി ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ ചന്ദ്രന്റെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. യുറാനസിന്റെ വലയങ്ങളും ചെറിയ ചന്ദ്രന്മാരും ഇരുണ്ടതാണെങ്കിലും ഇൻഫ്രാറെഡ് തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിരീക്ഷിക്കാൻ വെബ് ദൂരദർശിനിക്ക് കഴിയും. ഈ കഴിവാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തലിന് വഴിതെളിയിച്ചത്. ഈ കണ്ടെത്തൽ, വിദൂര ഗ്രഹങ്ങളെയും അവയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളെയും പറ്റി പഠിക്കാൻ ജെയിംസ് വെബ് ദൂരദർശിനിക്ക് എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ടെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിക്കുന്നു.