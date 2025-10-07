നാഷണൽ ഗാർഡ് വിന്യാസം; പോർട്ട്ലാൻഡിലും ഷിക്കാഗോയിലും ട്രംപിനെതിരെ നിയമപോരാട്ടം ശക്തമാകുന്നു: ഫെഡറൽ ജഡ്ജി ഇടപെട്ടു
പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ നാഷണൽ ഗാർഡ് വിന്യാസ നീക്കത്തിനെതിരെ പോർട്ട്ലാൻഡ്, ഷിക്കാഗോ നഗരങ്ങളിലും അതാത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നിയമപോരാട്ടം ശക്തമായി. ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ഭരിക്കുന്ന ഈ നഗരങ്ങളിലെ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനെന്ന പേരിൽ സൈനികരെ അയക്കാനുള്ള ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ തീരുമാനമാണ് വലിയ നിയമപ്രതിസന്ധിക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
പോർട്ട്ലാൻഡിലേക്ക് നാഷണൽ ഗാർഡിനെ അയക്കുന്നതിനെതിരെ ഒറിഗണും (Oregon) നഗര അധികൃതരും നൽകിയ ഹർജിയിൽ ഫെഡറൽ ജഡ്ജി ട്രംപിന്റെ നീക്കം താത്കാലികമായി തടഞ്ഞു. 'യുദ്ധഭൂമിക്ക് സമാനമായ' നഗരങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് സൈന്യത്തെ അയക്കുന്നതെന്ന ട്രംപിന്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ വസ്തുതകളുമായി ബന്ധമില്ലാത്തതാണെന്നും, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അധികാരത്തിലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണിതെന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി.
അതേസമയം, ഷിക്കാഗോയിലേക്ക് 300 നാഷണൽ ഗാർഡ് സൈനികരെ വിന്യസിക്കാനുള്ള ട്രംപിന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ഇല്ലിനോയി (Illinois) സംസ്ഥാനവും ഷിക്കാഗോ നഗരവും നിയമനടപടി തുടങ്ങി. ഗവർണറുടെ അനുമതിയില്ലാതെ സൈനികരെ വിന്യസിക്കുന്നത് അമെരിക്കൻ ഭരണഘടനയുടെ സംസ്ഥാന അധികാരങ്ങളെ (State's Rights) ലംഘിക്കുന്നതാണെന്ന് അവർ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. നാഷണൽ ഗാർഡിനെ വിന്യസിക്കാനുള്ള നീക്കം 'അനാവശ്യമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രകടനമാണ്' എന്ന് ഇല്ലിനോയി ഗവർണർ വിശേഷിപ്പിച്ചു.
പോർട്ട്ലാൻഡിലെ കോടതി വിധി ട്രംപിന് ഒരു തിരിച്ചടിയായപ്പോൾ, ഷിക്കാഗോയിലെ നിയമനടപടികൾ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഫെഡറൽ അധികാരങ്ങൾ എത്രത്തോളം വ്യാപിപ്പിക്കാമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് വഴി തുറന്നിരിക്കുകയാണ്.