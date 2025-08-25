ദേശീയ ഗാർഡ് സൈനികർക്ക് ഇനി മുതൽ ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ ആയുധങ്ങൾ കൈവശം വയ്ക്കാം
Aug 25, 2025, 17:15 IST
വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി.: അമേരിക്കൻ തലസ്ഥാനമായ വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി.യിലെ നാഷണൽ ഗാർഡ് സേനാംഗങ്ങൾ ഇനിമുതൽ ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ വെടിവെക്കാൻ അനുമതിയില്ലാത്ത ആയുധങ്ങൾ കൈവശം വെക്കും. ക്യാപിറ്റോൾ പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നാണ് ഈ നീക്കം. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ക്യാപിറ്റോളിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ തീരുമാനം. ക്യാപിറ്റോൾ പോലീസിന്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ലോയ്ഡ് ഓസ്റ്റിൻ ആണ് ഈ ഉത്തരവിന് അംഗീകാരം നൽകിയത്. ക്യാപിറ്റോളിന്റെ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പുതിയ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണിത്. ആക്രമണത്തിന്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ മാറ്റമെന്നും അധികാരികൾ അറിയിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ ആയുധം കൈവശം വെക്കുന്നതിലൂടെ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ നേരിടാൻ നാഷണൽ ഗാർഡ് സേനാംഗങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ക്യാപിറ്റോൾ പോലീസിന്റെ സഹായത്തിനായി 2024 ജൂണിൽ 200 നാഷണൽ ഗാർഡ് സൈനികരെയാണ് നിയമിച്ചത്. ഈ തീരുമാനം സേനാംഗങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും തലസ്ഥാനത്തെ സുരക്ഷ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുമെന്നാണ് അധികൃതർ കരുതുന്നത്. ഈ നീക്കം തലസ്ഥാനത്തെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ ഒരു പുതിയ അധ്യായം കുറിക്കുന്നു.