പോളണ്ടിലേക്ക് യുഎസ് സൈന്യത്തെ അയക്കാനുള്ള ട്രംപിന്റെ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് നാറ്റോ മേധാവി
ഹെൽസിംഗ്ബോർഗ് (സ്വീഡൻ): പോളണ്ടിലേക്ക് 5,000 യുഎസ് സൈനികരെ അയക്കുമെന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെ നാറ്റോ മേധാവി മാർക്ക് റുട്ടെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. സ്വന്തം സുരക്ഷയ്ക്കായി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ തുക ചെലവഴിക്കണമെന്ന സമ്മർദ്ദത്തെത്തുടർന്ന് മുൻപ് മാറ്റിവെച്ചിരുന്ന സൈനിക വിന്യാസമാണ് ഇപ്പോൾ ട്രംപ് വീണ്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സ്വീഡനിൽ നടക്കുന്ന നാറ്റോ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിന് മുന്നോടിയായി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് നാറ്റോ സെക്രട്ടറി ജനറൽ മാർക്ക് റുട്ടെ ഈ തീരുമാനത്തെ അനുകൂലിച്ചത്.
"തീർച്ചയായും, ഈ പ്രഖ്യാപനത്തെ ഞാൻ പൂർണ്ണമനസ്സോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സൈനിക വിന്യാസത്തിന്റെ ബാക്കി വിശദാംശങ്ങൾ നാറ്റോയുടെ സൈനിക കമാൻഡർമാർ വിലയിരുത്തി വരികയാണ്." - മാർക്ക് റുട്ടെ വ്യക്തമാക്കി.
പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ സ്വയം പര്യാപ്തത നേടണമെന്ന ട്രംപിന്റെ നിലപാടുകൾക്കിടയിലും, നാറ്റോ സഖ്യത്തിന്റെ കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കാൻ ഈ യുഎസ് സൈനിക നീക്കം ഏറെ നിർണായകമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.