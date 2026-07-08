ട്രംപിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ നാറ്റോ; കോടികളുടെ വൻ ആയുധ കരാറുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

By  Metro Desk Jul 8, 2026, 00:26 IST
Nato

അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ അതൃപ്തി പരിഹരിക്കാനും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ സജീവമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനുമായി വൻ ആയുധ കരാറുകളുമായി നാറ്റോ സഖ്യം. തുർക്കിയിലെ അങ്കാറയിൽ നടക്കുന്ന ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായാണ് നാറ്റോ കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറിന്റെ പുതിയ പ്രതിരോധ പദ്ധതികൾ പുറത്തുവിട്ടത്.

​യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ സ്വന്തം പ്രതിരോധത്തിനായി ആവശ്യത്തിന് പണം ചെലവഴിക്കുന്നില്ലെന്നും അമേരിക്കയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുകയാണെന്നുമുള്ള ട്രംപിന്റെ നിരന്തര വിമർശനങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയായാണ് ഈ നീക്കം. എന്നാൽ, നാറ്റോയുടെ ഈ വൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിലും ട്രംപ് പൂർണ്ണ തൃപ്തനല്ലെന്നാണ് സൂചന. ഇറാൻ യുദ്ധത്തിൽ ചില നാറ്റോ സഖ്യകക്ഷികൾ ഒപ്പം നിൽക്കാത്തതിൽ ട്രംപ് അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. തനിക്ക് പണമല്ല, മറിച്ച് പൂർണ്ണമായ വിശ്വസ്തതയാണ് ആവശ്യമെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

​ഡ്രോണുകൾ, നിരീക്ഷണ വിമാനങ്ങൾ, മിസൈലുകൾ എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിനും നിർമ്മിക്കുന്നതിനുമുള്ള വലിയ കരാറുകളാണ് അങ്കാറയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. യു.എസ് കമ്പനിയായ ലോക്ഹീഡ് മാർട്ടിനും ജർമ്മനിയുടെ റൈൻമെറ്റാലും ചേർന്ന് ജർമ്മനിയിൽ എടിഎസിഎംഎസ് (ATACMS) മിസൈലുകൾ സംയുക്തമായി നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള കരാറും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിന് പുറത്ത് ഈ മിസൈൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്. പ്രതിരോധ ചെലവുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച് തങ്ങൾ ശക്തരാകുകയാണെന്ന് ട്രംപിന് മുന്നിൽ തെളിയിക്കാനുള്ള കഠിനശ്രമത്തിലാണ് നാറ്റോയും അതിന്റെ പുതിയ സെക്രട്ടറി ജനറൽ മാർക്ക് റൂട്ടെയും. 

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