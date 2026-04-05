ഇന്ധനക്ഷാമം രൂക്ഷം: ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസത്തെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് നേപ്പാൾ
ഇറാൻ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി നേപ്പാൾ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്ക് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസത്തെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
പുതിയ തീരുമാനപ്രകാരം, ശനിയാഴ്ച മാത്രം അവധിയായിരുന്ന മുൻ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്ന് മാറി, സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്ക് ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങൾ വാരാന്ത്യ അവധി ദിവസങ്ങളായി ആചരിക്കും.
സർക്കാർ ഓഫീസുകളുടെ പുതിയ പ്രവൃത്തി സമയവും ഈ തീരുമാനം പ്രകാരം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അവ ഇപ്പോൾ രാവിലെ 9 മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 വരെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും സർക്കാർ വക്താവ് സസ്മിത പൊഖാരൽ പറഞ്ഞു.
പെട്രോളിയം വിതരണത്തിലെ തടസ്സങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന അസുഖകരമായ സാഹചര്യം മൂലമാണ് ഈ നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്ന് പൊഖരേൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പുതിയ ക്രമീകരണം തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.
ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ സർക്കാർ ഓഫീസുകളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചിടുമെന്ന് വക്താവ് പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്ക് രാവിലെ 9 മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 വരെ പ്രവൃത്തി സമയം ബാധകമാകുമെന്ന് മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു.
ഇതുവരെ നേപ്പാളിലെ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 വരെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. പുതുക്കിയ സമയക്രമത്തോടെ, രാവിലെ ഒരു മണിക്കൂർ കൂടി പ്രവൃത്തി സമയം വർദ്ധിപ്പിച്ചു.
നേരത്തെ, നേപ്പാൾ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസുകൾക്ക് വ്യോമയാന ഇന്ധന വില 117.4% വരെ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു, ചൊവ്വാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി മുതൽ ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു.
കാഠ്മണ്ഡു, പൊഖാറ, ഭൈരഹവ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസുകൾക്ക് യഥാക്രമം 84.7%, 116.2%, 117.4% എന്നിങ്ങനെ വർദ്ധനവ് ആവശ്യമാണെന്ന് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ നേപ്പാൾ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ (എൻഒസി) അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷന് കൃത്യസമയത്ത് പണമടയ്ക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ വിതരണ തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ഇത് ആവശ്യമാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.